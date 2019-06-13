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Büyükşehir’den karne hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:12 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 15-16 Haziran tarihlerinde karnesini getiren bütün ilk, orta ve lise öğrencilerine ücretsiz ev sahipliği yapacak.Türkiye genelinde 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü sona edecek ve yurt genelinde milyonlarca öğrenci yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline çıkacak.

Büyükşehir’den karne hediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 15-16 Haziran tarihlerinde karnesini getiren bütün ilk, orta ve lise öğrencilerine ücretsiz ev sahipliği yapacak.
Türkiye genelinde 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü sona edecek ve yurt genelinde milyonlarca öğrenci yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline çıkacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi de yorucu bir eğitim dönemini geride bırakan bütün öğrencileri hayvanat bahçesi turuyla ödüllendirecek. Karneleriyle birlikte Hayvanat Bahçesi’ne gelen tüm ilk, orta ve lise öğrencileri, 140 türden 1500’e yakın hayvanı doğal ortamlarında ücretsiz görme imkanı bulacak. Uygulama 15 - 16 Haziran tarihlerinde geçerli olacak.
Her geçen yıl ilave edilen yeni türlerle Hayvanat Bahçesi’nin sürekli değişim ve gelişim içinde olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yorucu bir eğitim döneminin ardından tatile çıkacak tüm öğrencileri hafta sonu karneleriyle gelip, hayvanat bahçesini gezmeye davet etti.

Büyükşehir’den karne hediyesi

Büyükşehir’den karne hediyesi

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