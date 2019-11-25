HABER

Büyükşehir’den maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 15:43 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi başlattı.“Başkent’in Güneşleri Projesi” ile maddi durumu olmayan, ikametgâhı Ankara’da olan ya da örgün eğitim sistemi içinde yer alan üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca eğitim desteği sağlanması amaçlanıyor.

Büyükşehir’den maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi başlattı.
“Başkent’in Güneşleri Projesi” ile maddi durumu olmayan, ikametgâhı Ankara’da olan ya da örgün eğitim sistemi içinde yer alan üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca eğitim desteği sağlanması amaçlanıyor. Projeyi yürüten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi tarafından çalışmalar hızlandırılırken, gönüllü özel ve tüzel kişiler, şirketler, siteler, AVM yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından karşılıksız eğitim yardımı (burs) verilmesi için koordinasyon çalışmalarına başlandı.
Burs almak isteyen öğrenciler ve gönüllü burs vermek isteyenler için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinde birer başvuru formu yer alıyor. Başvurular başlarken, eğitim yardımı için başvuru yapan öğrencilerin kriterleri Eğitim Yardımı Komisyonunca belirlenecek ve 12 ay kesintisiz eğitim yardımı sağlayan gönüllülere de “teşekkür belgesi” verilecek. Gönüllülerin ismi ve veya işyeri unvanları da isteğe bağlı olarak Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yayınlanacak. Her gönüllü, maddi durumu yetersiz ve eğitimine devam etmekte güçlük çeken bir ya da daha fazla öğrenciye aylık burs vererek eğitim desteği sağlamış olacak.

Büyükşehir’den maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Yaşlı adamı 500 metre sürükleyen şoföre adli kontrolYaşlı adamı 500 metre sürükleyen şoföre adli kontrol
Kayıp iş insanı, çayda ölü bulunduKayıp iş insanı, çayda ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor

Fatoş bebeğin ebesi ile imam araştırılıyor

Konya’da patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Konya'da 'patlama' ihbarı harekete geçirdi

Mersin'de yakalanan DEAŞ'lının evinde ele geçirildi! 82 ülke, 4 bin terörist...

Mersin'de ele geçirildi! 82 ülke, 4 bin terörist...

İstanbul'da sürücülerin korkulu rüyası oldular

İstanbul'da sürücülerin korkulu rüyası oldular

Bakan Selçuk duyurdu: Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız

Bakan duyurdu: 'Adli destek birimleri' oluşturacağız

25 Kasım'da annesinin feryatları yürek dağladı: Ne istedin kızımdan

Annesinin feryatları yürek dağladı: 'Ne istedin kızımdan'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.