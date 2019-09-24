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Büyükşehir’e Güzelyalı Yüzme Havuzu’ndan tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi, Güzelyalı Yüzme Havuzu’nun haksız işgâl edildiği gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı davayı kazandı.

Büyükşehir’e Güzelyalı Yüzme Havuzu’ndan tahliye kararı

Mudanya Belediyesi, Güzelyalı Yüzme Havuzu’nun haksız işgâl edildiği gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme havuzundan tahliyesine karar verirken, haksız işgâl sebebiyle tazminat ödemesine hükmetti.
Mudanya Belediyesi, Siteler Mahallesi’nde mülkiyetinde bulunan Güzelyalı Yüzme Havuzu’nun Büyükşehir Belediyesi tarafından olarak işgal edildiği gerekçesiyle açtığı davada haklı bulundu. 2010 yılında yapılan protokol gereği Büyükşehir Belediyesi yalnızca “yüzme havuzu projesi ve uygulama inşaatını” yapmakla yükümlü olmasına rağmen Mudanya Belediyesi’ne ait havuzda faaliyetini sürdürüyordu. Mudanya Belediyesi’nin bu zamana kadar ticarî amaçla yüzme havuzunu kullandığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı dâvâ Mudanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme havuzunu kullanımının ortadan kaldırılarak, tahliyesine karar verdi. Haksız işgâl sebebiyle tazminata hükmedilen Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı Yüzme Havuzu’nu kullandığı yıl kadar ecr-i misil bedeli ödeyecek.
Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanyalıların hakkını yedirmemek için göreve geldiğini, göreve geldiği günden bu yana belediyenin tek bir kuruş kaybetmediğini söyledi. Türkyılmaz, “Hukukçuların ve danışmanların incelemesi sonucunda gerekli hukukî yollara başvuracağımızı çok net söylemiştik. Halkın malı halkın olacak dedik ve adım adım bu söylediklerimizi Mudanya’nın dört bir köşesinde gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimizde güneş Mudanya’da temiz, dürüst, adaletli, ahlaklı belediyeciliğin nasıl yapılacağını göstermek için doğdu. Bu güneş hiç batmayacak” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’e Güzelyalı Yüzme Havuzu’ndan tahliye kararı

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