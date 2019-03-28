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Büyükşehir’le tarih sohbetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 12:28 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri” programı devam ediyor.Bursa’nın 17 ilçesinde planlanan program dâhilinde tarihçi ve rehber Ömer Kaptan tarafından Bursa’nın tarihî ve kültürel değerleri görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarılıyor.

Büyükşehir’le tarih sohbetleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bursa Kültürü ve Tarih Sohbetleri” programı devam ediyor.
Bursa’nın 17 ilçesinde planlanan program dâhilinde tarihçi ve rehber Ömer Kaptan tarafından Bursa’nın tarihî ve kültürel değerleri görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarılıyor. Büyükorhan ilçesinde Şehit İsa Özkan İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Zeki Uğur Ortaokulu ve Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen konferanslara öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir’le tarih sohbetleri

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