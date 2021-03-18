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Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Hatay’da yakalandı

18.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK-YPG’li teröristlerin ilçeye bağlı, Afrin sınırındaki Kalepte Mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK-YPG’li teröristlerin ilçeye bağlı, Afrin sınırındaki Kalepte Mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyonda 2 kişi yakalandı. Şahısların kaldığı evde yapılan aramada canlı bomba yeleği ve bomba düzenekleri ele geçirildi.
Olaydan sonra bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

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