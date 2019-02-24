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Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK tarafından metropollerde bombalı eylemler için görevlendirildiği iddia edilen 3 kişi, İstanbul, İzmir ve Çanakkale’de yakalandı.

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Terör örgütü PKK tarafından metropollerde bombalı eylemler için görevlendirildiği iddia edilen 3 kişi, İstanbul, İzmir ve Çanakkale’de yakalandı. Şahıslardan 2’si tutuklandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılının temmuz ayı içerisinde katılım yapan ve örgüt tarafından metropol şehirlerde fedai tarzı eylemlerde görevlendirildiği iddiasıyla Hogir Van kod adlı S.D., Dersim Çewlik kod adlı B.B. ve Kendal Azadi kod adlı M.K. isimli 3 kişinin, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir, Çanakkale, ve İstanbul illerinde belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar daha sonra Diyarbakır’a getirildi. Açıklamada, “Bahse konu şahıslardan, S.D. ve M.K. isimli şahıslar soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmış, B.B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

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