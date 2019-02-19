Büyükşehirlerdeki eylemlerde görevlendirilen terörist yakalandı

Terör örgütü PKK tarafından, metropol şehirlerdeki eylemlerde görevlendirildiği tespit edilen terörist, İzmir’de yakalandı. Diyarbakır’a sevk edilen Agit Irmak kod adlı terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü’nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı ağustos ayı içerisinde katılım yapan, örgüte katıldıktan sonra Irak’ın kuzeyinde bombalı eylem, intihar saldırısı eğitimleri alan, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından metropol şehirlerde eylemlerde görevlendirildiği tespit edilen Agit Irmak kod adlı Ö.G. isimli terörist, İzmir’in Torbalı ilçesinde belirlenen adreste İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan terörist, daha sonra Diyarbakır’a sevk edildi. Terörist, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.
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