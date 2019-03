"Büyükşehirlere sızmak istiyorlar"

Gelecek nesillere mağrur, kutlu bir Türkiye emaneti bıraktıklarına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"On yıllardan beri bu milletin çektiklerini kim çekti... O zaman bir taraftan terör bir taraftan ekonomik saldırılar, Türkiye'yi hakir görmeler... Türk- Kürt, Alevi-Sünni, başı açık-başı kapalı, sağcı-solcu diye bir annenin iki evladını birbirine düşürmek için her şeyi yaptılar. Yeter ki benim ülkem güçlü olmasın diye 300 yıldır bizi geriletmek istediler. Ne zaman yükselmeye çalışsak, kafamıza vurdular. Bu ülkede başbakan, bakanlar astılar. Bize dediler ki 'Siz bu ülkeyi idare edemezsiniz, eciş bücüş insanlar, biz idare ederiz.' Bu ülkede hastanelere gittiğinizde 5. sınıf insan muamelesi yaptılar, kuyruklarda beklettiler, 5 dakika doktorun yüzünü görmek için beklettiler. Bu ülkede SSK sıralarında ilaç kuyruğunda beklerken insanlar kalp krizi geçirdiler. Kıbrıs çıkarmasını biz kahramanlarımızla yaptık, yüksek teknolojiyle değil. Batıya bağımlı bir Türkiye vardı. Bugün batıya bağımlı bir Türkiye yok, kendi üreten, ürettiğinin üstüne ay yıldızlı damgasını vurabilen, her gün özgüveni yükselen Türkiye var. Bunu biz sağlamadık sizin inancınız sağladı, şehit evlatlarınızın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlarına sarılıp 'ağlarsam evladım da üzülür' diyen sizler sağladınız, başkaları değil."