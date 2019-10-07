HABER

Büyükşehirli millîlerden 2 altın 1 gümüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş sporcuları, Bulgaristan’da tamamlanan ‘Balkan Güreş Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü.

Büyükşehirli millîlerden 2 altın 1 gümüş

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş sporcuları, Bulgaristan’da tamamlanan ‘Balkan Güreş Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü. Büyükşehirli millî sporcular Umur Aybey ve Sertaç Üngör altın madalya, Serhat Büber ise gümüş madalya kazandı.
Bulgaristan’ın Panagyuriste şehrinde 1-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 3 sporcusunun millî formayla mücadele ettiği şampiyonada Bursalı sporculardan Umur Aybey, gençler serbest stil 74 kiloda ve Sertaç Üngör, yıldızlar serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı. U15 serbest stil 57 kiloda mücadele eden Serhat Büber ise gümüş madalya kazandı.
Millî forma adına mücadele eden 3 sporcunun da final oynadığına dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Güneş, altyapıya verdikleri önemin meyvesini almaya başladıklarını söyledi. Bursa’nın güreş sporu için önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Güneş; “Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak tüm branşlarda olduğu gibi güreş branşında da altyapımıza önem veriyoruz. İlk hedefimiz Bursa’da çocuklarımıza güreşi sevdirmekti, bunu başardık. Altyapımızda eğitim gören sporcu sayısı geçtiğimiz yıllara oranla artış gösterdi. Altyaş gruplarına gösterdiğimiz özen sayesinde ulusal ve uluslararası madalya sayımız arttı. Bu sayılar daha da yükselecek. Bugün milli takıma gönderdiğimiz üç sporcumuzda final maçına çıktı. Umur ve Sertaç kategorilerinde altın madalya kazandı. Serhat sakatlığından dolayı final müsabakasına çıkamadı ve gümüş madalya aldı. Gençlerimiz geleceğimiz. İleriki tarihlerde madalya sayımızın artacağına inanıyoruz” dedi.

Büyükşehirli millîlerden 2 altın 1 gümüş

Büyükşehirli millîlerden 2 altın 1 gümüş

Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
'Çökük göğüs' hastalarına uygulanan yöntem Van'da ilk kez liseli hastaya yapıldı'Çökük göğüs' hastalarına uygulanan yöntem Van'da ilk kez liseli hastaya yapıldı
YEDAŞ’ta gerçeğini aratmayan yangın tatbikatıYEDAŞ’ta gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.