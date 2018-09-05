Büyükşen çiftinin katil zanlısı maskeli saldırgan aranıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor. Çiftin saldırgan tarafından yaralanan üniversite öğrencisi kızları Büşra'nın (20), tüfek tutukluk yapınca ölümden kurtulduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 22.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Başına kar maskesi geçiren kişi, iddiaya göre, Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

GENÇ KIZ TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA KAÇMIŞ

Ayakta tedavi edildikten sonra jandarma tarafından ifadesine başvurulan, Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Büşra Büyükşen'in, "Anne ve babamla evde otururken elinde tüfek olan, elleri eldivenli yüzü maskeli biri geldi. Hiçbir şey söylemeden babama ateş etti. Tüfeği bana doğrultunca tutukluk yaptı. Bunun üzerine tüfeğin dipçiğiyle kafama vurdu. Ben de hemen çatı katına kaçıp, oradaki pencereden atladım. Yolda yan komşumuzu gördüm, durumu anlattım. Arabasına binip, jandarma karakoluna gittik. Hiç kimseyle bir husumetimiz yoktu" dediği öğrenildi.

Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cenazeleri, Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopsilerinin ardından İsmil Mahallesi'ne getirildi. 1 kızı ile 2 oğlunun bulunduğu belirtilen Büyükşen çifti için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cenazeleri, dün öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Bölgeye giden ekip aile üyeleri ve olayın meydana geldiği evin çevresindeki komşuların ifadelerine başvurdu. Yapılan görüşmelerde hiç kimsenin olay sonrası şüpheliyi görmediği tespit edildi. Ekipler, olaydan sağ olarak kurtulan Büşra Büyükşen'in bir ayrıntı hatırlama ihtimalini değerlendirerek, genç kız ve aile üyelerini bugün de ifadeye çağırdı. Mahalledeki camilerde gönüllü müezzinlik yaptığı belirtilen belediyeden emekli Metin Büyükşen'in de kimseyle bir husumeti olmadığı belirtildi. Jandarma, bölgede sürekli gezerek olay günü içerisinde mahalleye gelen yabancı birilerinin olup olmadığını araştırıyor. Jandarma ekipleri mahalledeki güvenlik kameralarını da inceleme altına aldı. Üst düzey askeri yetkililer de bölgeye giderek çalışmalarını yakından takip ediyor. Şu ana kadar şüpheli olarak herhangi bir gözaltının olmadığı, katil zanlısının arandığı öğrenildi.

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