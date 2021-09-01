Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Acılı anne konuştu: Tutuklanması gerekenler dışarda

Konya Karatay’a bağlı İsmil Mahallesindeki evlerinde silahlı saldırı sonucu

vurularak öldürülmüştü Necla ve Metin Büyükşen çifti... Cinayetin üzerinden

geçen üç yılın ardından 13 Temmuz’da başlatılan operasyonlar çerçevesinde,

çiftin ‘adres karışıklığı’ sebebiyle öldürüldüğü şüphesi üzerine 5 isim “kasten

öldürme, kasten öldürmeye azmettirme ve yardım-yataklıktan” tutuklanarak

cezaevine gönderilmişti.

KATİLİN KİM OLDUĞU SORUSU YENİDEN GÜNDEMDE

Temmuz ayı boyunca yaşanan gelişmeleri ele alan gazeteci Müge Anlı

ise 31 Ağustos tarihli programında kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanan Afgan

uyruklu Abdülhamid Uzbek’in cinayet tarihinde Çankırı’da olduğunu ortaya

çıkarmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından çelişki ve şüphelerle dolu Büyükşen

cinayetinde katilin kim olduğu sorusu bir kez daha gündeme geldi. Programa

Konya’dan görüntülü olarak katılan Osman Büyükşen ise Türkiye’nin aylardır

konuştuğu cinayette dünkü gelişme üzerine ulaştığı yeni bir bilgiyi paylaştı.

''BULAŞ İHTİMALİ VAR''

Talihsiz çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, cinayet gecesi Jandarma Genel

Komutanlığı, Kriminal Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin aldığı swap

örneklerinin olay örgüsü ile örtüşmediğini açıkladı. Büyükşen, “Edindiğimiz

bilgiye göre swap izleri olay örgüsü ile örtüşmüyor. Bizi bir yere götürmüyor.

Bulaş ihtimali var” diye konuştu. Osman Büyükşen’in paylaştığı bilgi sonrası

Müge Anlı, “Bekleyip göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Afgan çoban

değilse kim? O ortaya çıktığında taşlar nasıl değişecek?” ifadesinde bulundu.

''KATİL NE EVİ ŞAŞIRDI NE DE YOLU ŞAŞIRDI''

Öte yandan Nejla Büyükşen'in annesinin sözleri dikkat çekti. Acılı anne, ''Bir Afgan buldular içeri attılar. Tutuklanması gerekenler dışarıda. Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı. Afgan çobanın suçu yoksa bıraksınlar"dedi.



