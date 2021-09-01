Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Acılı anne konuştu: Tutuklanması gerekenler dışarda

Konya Karatay’a bağlı İsmil Mahallesindeki evlerinde silahlı saldırı sonucu
vurularak öldürülmüştü Necla ve Metin Büyükşen çifti... Cinayetin üzerinden
geçen üç yılın ardından 13 Temmuz’da başlatılan operasyonlar çerçevesinde,
çiftin ‘adres karışıklığı’ sebebiyle öldürüldüğü şüphesi üzerine 5 isim “kasten
öldürme, kasten öldürmeye azmettirme ve yardım-yataklıktan” tutuklanarak
cezaevine gönderilmişti.
Temmuz ayı boyunca yaşanan gelişmeleri ele alan gazeteci Müge Anlı
ise 31 Ağustos tarihli programında kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanan Afgan
uyruklu Abdülhamid Uzbek’in cinayet tarihinde Çankırı’da olduğunu ortaya
çıkarmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından çelişki ve şüphelerle dolu Büyükşen
cinayetinde katilin kim olduğu sorusu bir kez daha gündeme geldi. Programa
Konya’dan görüntülü olarak katılan Osman Büyükşen ise Türkiye’nin aylardır
konuştuğu cinayette dünkü gelişme üzerine ulaştığı yeni bir bilgiyi paylaştı.
Talihsiz çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, cinayet gecesi Jandarma Genel
Komutanlığı, Kriminal Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin aldığı swap
örneklerinin olay örgüsü ile örtüşmediğini açıkladı. Büyükşen, “Edindiğimiz
bilgiye göre swap izleri olay örgüsü ile örtüşmüyor. Bizi bir yere götürmüyor.
Bulaş ihtimali var” diye konuştu. Osman Büyükşen’in paylaştığı bilgi sonrası
Müge Anlı, “Bekleyip göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Afgan çoban
değilse kim? O ortaya çıktığında taşlar nasıl değişecek?” ifadesinde bulundu.
Öte yandan Nejla Büyükşen'in annesinin sözleri dikkat çekti. Acılı anne, ''Bir Afgan buldular içeri attılar. Tutuklanması gerekenler dışarıda. Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı. Afgan çobanın suçu yoksa bıraksınlar"dedi.
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