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  4. Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Acılı anne konuştu: Tutuklanması gerekenler dışarda

Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Acılı anne konuştu: Tutuklanması gerekenler dışarda

01.09.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın sunduğu programda, Büyükşen cinayetinde ‘kasten öldürme’ şüphesiyle tutuklanan Abdülhamid Uzbek’in cinayet tarihinde Konya’da olmadığının ortaya çıkarması üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, ağabeyi Uğur ile kız kardeşi Büşra Büyükşen’in vücudunda rastlanan swap izlerinin olay örgüsü ile örtüşmediğini söyledi. Öte yandan öldürülen Nejla Büyükşen'in annesi, ''Tutuklanması gerekenler dışarıda. Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı'' dedi.

Konya Karatay’a bağlı İsmil Mahallesindeki evlerinde silahlı saldırı sonucu
vurularak öldürülmüştü Necla ve Metin Büyükşen çifti... Cinayetin üzerinden
geçen üç yılın ardından 13 Temmuz’da başlatılan operasyonlar çerçevesinde,
çiftin ‘adres karışıklığı’ sebebiyle öldürüldüğü şüphesi üzerine 5 isim “kasten
öldürme, kasten öldürmeye azmettirme ve yardım-yataklıktan” tutuklanarak
cezaevine gönderilmişti.

KATİLİN KİM OLDUĞU SORUSU YENİDEN GÜNDEMDE

Temmuz ayı boyunca yaşanan gelişmeleri ele alan gazeteci Müge Anlı
ise 31 Ağustos tarihli programında kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanan Afgan
uyruklu Abdülhamid Uzbek’in cinayet tarihinde Çankırı’da olduğunu ortaya
çıkarmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından çelişki ve şüphelerle dolu Büyükşen
cinayetinde katilin kim olduğu sorusu bir kez daha gündeme geldi. Programa
Konya’dan görüntülü olarak katılan Osman Büyükşen ise Türkiye’nin aylardır
konuştuğu cinayette dünkü gelişme üzerine ulaştığı yeni bir bilgiyi paylaştı.

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''BULAŞ İHTİMALİ VAR''

Talihsiz çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, cinayet gecesi Jandarma Genel
Komutanlığı, Kriminal Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin aldığı swap
örneklerinin olay örgüsü ile örtüşmediğini açıkladı. Büyükşen, “Edindiğimiz
bilgiye göre swap izleri olay örgüsü ile örtüşmüyor. Bizi bir yere götürmüyor.
Bulaş ihtimali var” diye konuştu. Osman Büyükşen’in paylaştığı bilgi sonrası
Müge Anlı, “Bekleyip göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Afgan çoban
değilse kim? O ortaya çıktığında taşlar nasıl değişecek?” ifadesinde bulundu.

''KATİL NE EVİ ŞAŞIRDI NE DE YOLU ŞAŞIRDI''

Öte yandan Nejla Büyükşen'in annesinin sözleri dikkat çekti. Acılı anne, ''Bir Afgan buldular içeri attılar. Tutuklanması gerekenler dışarıda. Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı. Afgan çobanın suçu yoksa bıraksınlar"dedi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vay be. adalet nerdeki, bu insanlar magazine düşmüş. Yokmu bu ülkenin sahibi.

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