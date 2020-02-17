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  4. Büyüleneceksiniz! İşte Google objektifinden gezegenimiz

Büyüleneceksiniz! İşte Google objektifinden gezegenimiz

İLGİNÇ HABERLER  | 17.02.2020 11:09 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı yerlerini bambaşka açılardan görmemizi sağlayan Google tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü kareler görenleri büyülüyor.

Gördüğümüzden çok daha farklı karelerle karşımıza çıkan Dünya'ya ait bu manzarlar Google tarafından ölümsüzleştirildi. Earth View'e bin yeni görsel yükleyen Google, meraklılarına 2 bin 500 farklı manzara fotoğrafı sundu.

Son dönemde yapılan en büyük güncelleme ile dikkat çeken bu adımın ardından platformdaki görsel sayısı 2 bin 500'ü aştı.
Gezegenimizin üç boyutlu bir haritası olarak karşımıza çıkan Google Earth, bunu yapmak için uydulardan çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafları kullanıyor.
Son güncelleme ile platforma eklenen görseller de gezegenimizin uzaydan çekilmiş eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.
İşte Google Earth View'da yer alan dikkat çeken görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Google gezegen

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