Büyüleneceksiniz! İşte Google objektifinden gezegenimiz

Gördüğümüzden çok daha farklı karelerle karşımıza çıkan Dünya'ya ait bu manzarlar Google tarafından ölümsüzleştirildi. Earth View'e bin yeni görsel yükleyen Google, meraklılarına 2 bin 500 farklı manzara fotoğrafı sundu.

Son dönemde yapılan en büyük güncelleme ile dikkat çeken bu adımın ardından platformdaki görsel sayısı 2 bin 500'ü aştı.

Gezegenimizin üç boyutlu bir haritası olarak karşımıza çıkan Google Earth, bunu yapmak için uydulardan çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafları kullanıyor.

Son güncelleme ile platforma eklenen görseller de gezegenimizin uzaydan çekilmiş eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.