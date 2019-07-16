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Büyüleyen dolunayın ardından bu gece Parçalı Ay tutulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

Salih Zeki SARIDANİŞMET - İstanbul DHA - MERAKLA beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek.

Salih Zeki SARIDANİŞMET - İstanbul DHA - MERAKLA beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği Parçalı Ay tutulmasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak. Büyüleyici gök olayının Türkiye'den de gözlemlenebileceği belirtiliyor. GECE DOLUNAY BÜYÜSÜ Parçalı Ay tutulması merakla beklenirken gece saatlerinde İstanbul semalarındaki dolunay vardı. DHA kamerasına yansıyan dolunay izleyenleri büyüledi.

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