Büyüleyen güzellik: Kral Havuzu

Antalya ovası, mağara ve şelale manzaralı havuzda yüzen tatilciler, buradan bir süre manzarayı seyrediyor. 70 metreden dökülen şelalenin oluşturduğu 20 metre genişliğindeki Kral Havuzu, turkuaz suyuyla da büyülüyor.

Sıcak havadan ve nemden bunalanlar, merdivenleri dahi zamanla kireç taşından oluşan Kral Havuzu'nun buz gibi suyunda serinliyor. Bazılarının, kayalıkların üzerinden doğal havuza atlaması renkli görüntü oluşturuyor.

İlçedeki Gebizli Mahallesi Kozan mevkisinde şelalelerin zirvesinde yer alan, ormanın içinden patika yoldan yürüyerek ulaşılan Kral Havuzu, turistlerin de gözdesi oldu.

Günlük ve aylık gelen turist sayısında rekorların kırıldığı, 2023 hedeflerine adım adım ilerleyen Antalya, mavi bayraklı plajlarının, kumsalının ve tarihi yapılarının yanı sıra doğa harikası yerleriyle de ön plana çıkıyor.

- Sosyal medya kullanıcılarının favori mekanı oldu

Gezdikleri tarihi ve doğal güzellikleri sosyal medya hesabından paylaşanlar da Kral Havuzu'na ilgi gösteriyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen tatilciler, bu güzellikleri fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Konya'dan tatile gelen Ahmet Berk Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada gördüğü Kral Havuzu'na hayran kaldığını, bölgede güzel zaman geçirdiğini söyledi.

"Ormanın içine gizlenmiş, büyülü bir yer burası. Paylaşmak için bol bol fotoğraf çektim." diyen Aktaş, arkadaşlarının fotoğrafları çok beğendiğini ifade etti.

İstanbul'dan gelen Nurcan Arıcan ise ailesiyle ormanın içinden yürüyerek ulaştıkları havuzun, herkesin görmesi gereken bir güzellik olduğunu dile getirdi.

