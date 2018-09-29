MAGAZİN

Büyüleyen platin

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 12:01 | Son Güncelleme

Şarkıcı Rita Ora Londra'da katıldığı bir partinin çıkışında yeni imajıyla görüntülendi...

27 yaşındaki şarkıcı Rita Ora her attığı adımla olay olmaya devam ediyor.

Rita Ora

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27 yaşındaki şarkıcı Rita Ora her attığı adımla olay olmaya devam ediyor...
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Dün gece Londra'da özel bir gece kulübünün düzenlediği partiye katılan şarkıcı yenilediği imajıyla dikkat çekti.
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Basının alınmadığı özel partinin çıkışında gazetecilere poz veren Rita Ora platin yaptırdığı saçlarıyla göz kamaştırıyordu.
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Orman ve vahişi hayat temalı olduğu öğrenilen partiye gelen davetlilerin kostümleri de buna uygundu. Rita Ora da pırıltılı ve leopar desenli bir elbise tercih etmişti.
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Ora'nın gece geç saatlerde ayrıldığı kulüpten çıkarken üzerine yine kaplan desenlerine sahip bir kürk aldığı görüldü.
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Uzun süredir sarı saçlı olan yıldız platin saçlarıyla da oldukça beğeni alacağa benziyor.
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Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Rita Ora yaptığı cesur Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topluyor.
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