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'Büyülü Prenses'in gövdesi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:42 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses' gemisinin gövdesi römorkörler eşliğinde geçti.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses' gemisinin gövdesi römorkörler eşliğinde geçti. Geçiş, sırasında ilginç bir görüntü oluştu. İtalya'nın Monfalcone Limanı'na monte edilmek üzere Karadeniz'den yola çıkan 'Büyülü Prenses' adlı geminin gövdesi, Marmara Denizi'nden bugün saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Bünyesinde birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının, 2020 yılında yolcu taşımayı planladığı yapım aşamasındaki geminin gövdesi, römorkörler eşliğinde manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemi gövdesi, ilginç görüntüsüyle sahildeki vatandaşların dikkatini çekti. Gemi gövdesi, 'Paraggi' ve 'Kurtarma 1' römorkörleri eşliğinde Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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