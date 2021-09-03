HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyüme ve enflasyon rakamları ne anlama geliyor, fiyatları nasıl etkileyecek?

Büyüme ve enflasyon rakamları ne anlama geliyor, fiyatları nasıl etkileyecek?

03.09.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü. Ağustos ayında ise enflasyon yıllık yüzde 19,25 seviyesine çıktı. Peki, büyüme ve enflasyonda meydana gelen bu değişiklikler ne anlama geliyor? BBC Türkçe'den Neyran Elden'in haberi.

Büyüme ve enflasyon rakamları ne anlama geliyor, fiyatları nasıl etkileyecek?

https://www.youtube.com/watch?v=\_0AuPV1Wekg&ab\_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü.

Ağustos ayında ise enflasyon yıllık yüzde 19,25 seviyesine çıktı. Peki büyüme ve enflasyonda meydana gelen bu değişiklikler ne anlama geliyor?

Bu durum sokağa ve alım gücüne nasıl yansıyacak?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve ekonomist Özlem Derici Şengül ile değerlendirdik.

Haber & Video: Neyran Elden

Grafikler: Mesut Ersöz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
Açık yaraya yerleştiriliyor! 3 gün boyunca yara içinde kalıyorAçık yaraya yerleştiriliyor! 3 gün boyunca yara içinde kalıyor
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ücretsiz olacakMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ücretsiz olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.