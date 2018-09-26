Buz Adam Ötzi'yle ilgili merak edilen mürekkep sorusu yanıt buldu

Avusturya’da 1991 yılında donmuş halde bulunan ve ‘Buz Adam Ötzi’ ismi verilen binlerce yıllık cesedin vücudunda fark edilen ‘mürekkep’ izlerinin nedeni sonunda anlaşıldı.

Ötzi’nin, vücudundaki yaralanmalar nedeniyle aynı dövmede olduğu gibi mürekkepli iğnelerle ‘akupunktur’ benzeri bir tıbbi tedavi gördüğü ve izlerin bundan kaynaklandığı belirlendi. Ötzi, sırtında ölümüne neden olduğu tahmin edilen bir okla bulunmuştu.

BÖYLE BULUNMUŞTU





