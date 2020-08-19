Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı

14 bin yıllık yavru köpeğin midesini inceleyen araştırmacılar, önce tüylü bir dokuya rastladı. Kürkün ince ve sarı olması nedeniyle parçanın bir mağara aslanına ait olduğu varsayıldı. Ancak Stockholm Doğa Tarihi Müzesi'ndeki uzmanlar tarafından yapılan testler farklı bir canlıya işaret etti.

Stockholm Üniversitesi ve İsveç Doğa Tarihi Müzesi’nin ortak girişimi Paleogenetik Merkezi'nde evrimsel genetik profesörü Love Dalen, “DNA’yı aldıklarında, dağ aslanınınkine benzemediğini gördüler” dedi.

CNN’e konuşan Dalen, bulgunun mitokondrial DNA analizinin yünlü gergedanlarla neredeyse mükemmel bir eşleşme kurduğunu ifade etti.

Numuneyi radyokarbon yöntemiyle tarihlendiren uzmanlar, gergedan derisinin yaklaşık 14 bin 400 yıllık olduğunu belirledi.

Dalen konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Bu köpek yavrusu da yaklaşık 14 bin yıl önceye tarihlenmişti. Tüylü gergedanların 14 bin yıl önce yok olduğunu biliyoruz. Yani bu köpek yavrusunun son tüylü gergedanlardan birini yediğini düşünüyoruz.

Öte yandan yavru köpeğin bu hayvanı yeme şansını nasıl yakaladığı bilinmiyor. Paleogenetik Merkezi'nde doktora öğrencisi Edana Lord, bu canlıların günümüzdeki beyaz gergedanlarla hemen hemen aynı boyutlarda olduğunu belirtiyor. Lord’a göre bu durum, köpeğin bu iri yaratığı kendisinin öldürmediği anlamına geliyor.