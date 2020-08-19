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Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2020 15:40 | Son Güncelleme

Bilim insanları Buz Devri’nden kalan, kusursuz şekilde korunmuş bir köpeğin gövdesini inceleyen bilim insanları beklenmedik bir keşif yaptı. Köpeğin midesinin içinde son tüylü gergedana ait olduğu düşünülen bir parça bulundu.

Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı

14 bin yıllık yavru köpeğin midesini inceleyen araştırmacılar, önce tüylü bir dokuya rastladı. Kürkün ince ve sarı olması nedeniyle parçanın bir mağara aslanına ait olduğu varsayıldı. Ancak Stockholm Doğa Tarihi Müzesi'ndeki uzmanlar tarafından yapılan testler farklı bir canlıya işaret etti.

Stockholm Üniversitesi ve İsveç Doğa Tarihi Müzesi’nin ortak girişimi Paleogenetik Merkezi'nde evrimsel genetik profesörü Love Dalen, “DNA’yı aldıklarında, dağ aslanınınkine benzemediğini gördüler” dedi.

CNN’e konuşan Dalen, bulgunun mitokondrial DNA analizinin yünlü gergedanlarla neredeyse mükemmel bir eşleşme kurduğunu ifade etti.

Numuneyi radyokarbon yöntemiyle tarihlendiren uzmanlar, gergedan derisinin yaklaşık 14 bin 400 yıllık olduğunu belirledi.

Dalen konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Bu köpek yavrusu da yaklaşık 14 bin yıl önceye tarihlenmişti. Tüylü gergedanların 14 bin yıl önce yok olduğunu biliyoruz. Yani bu köpek yavrusunun son tüylü gergedanlardan birini yediğini düşünüyoruz.

Öte yandan yavru köpeğin bu hayvanı yeme şansını nasıl yakaladığı bilinmiyor. Paleogenetik Merkezi'nde doktora öğrencisi Edana Lord, bu canlıların günümüzdeki beyaz gergedanlarla hemen hemen aynı boyutlarda olduğunu belirtiyor. Lord’a göre bu durum, köpeğin bu iri yaratığı kendisinin öldürmediği anlamına geliyor.

Ancak bilim insanları, köpeğin midesinde parçası bulunan gergedanın da yavru olabileceğini göz önünde bulunduruyor.

Araştırmacılar ayrıca, yavru köpeğin gergedanı yedikten kısa süre sonra öldüğünü tespit etti. Dalen, “Bu yavru, gergedanı yedikten çok kısa süre sonra ölmüş olmalı, çünkü pek sindirememiş” dedi ve ekledi: Bu yavrunun kurt olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bir kurt yavrusuysa ölü bir bebek gergedanla karşılaşmış ya da yetişkin bir kurt, bebek gergedanı avlamış olabilir. Belki de onlar bebeği yerken, anne gergedan intikamını almıştır.

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