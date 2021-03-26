Buz tutan göle düşen iPhone 11 Pro imkansızı başardı!

iPhone modelleri, iPhone 7'den beri suya dayanıklılık sertifikalarına sahipler. iPhone 7'de IP67 ile başlayan bu süreç, iPhone XS ailesi ile birlikte IP68 seviyesine çıkartılmış durumda. Böylece iPhone 12 gibi güncel iPhone modelleri, maksimum 6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya karşı dayanıklılık sunabiliyorlar. Fakat Kanada'nın serin sularına dalan bir iPhone 11 Pro, zoru başardı.

IPHONE 11 PRO'SUNU GÖLE DÜŞÜRDÜ

CTV News'in haberine göre, her şey Angie Carriere isimli bir kadının 50. doğum gününü kutlamak için Kanada'daki Saskatchewan eyaletinde bulunan Waskesiu Gölü'ne gitmesiyle başladı. Kadın, kendisi için bu denli önemli bir günü, kızıyla birlikte gölde buz balıkçılığı yaparak geçirmeye karar verdi. Ancak başlarına talihsiz bir olay geldi. Carriere, Apple üretimi iPhone 11 Pro'sunu yanlışlıkla göle düşürdü.

1 AY SONRA TELEFONUNU KURTARDI

50 yaşındaki kadın, telefonunu bulabilmek için tabiri caizse azmetti. Yaklaşık bir ay sonra Carriere, gölün yolunu bir kez daha tuttu. Bu kez amacı, doğum gününü kutlamak değil, düşen telefonunu bulmaktı. İki saatlik bir arayışın sonucunda Carriere, bir olta ve bir mıknatıs yardımıyla iPhone 11 Pro'suna ulaştı. iPhone 11 Pro, 1 ay boyunca buzla kaplı gölün serin sularında kalmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde çalışıyordu. Bu başarı oldukça etkileyici olsa da yaşanan olay, daha önce benzer birçok mucize kurtuluşu anımsattı.

