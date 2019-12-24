Buz gibi havada Sarıkamış şehitleri için saygı nöbeti

Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında, hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu Sarıkamış’ta üniversite öğrencileri saygı nöbeti tuttu, donarak şehit olan 90 bin askeri andı.

Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

“Sarıkamış’ta hüzünlü süreci birlikte yaşadık”

Programın açılışında konuşan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış’ta hüzünlü bir sürecin yaşandığını söyledi. Kapu, “Biliyorsunuz milletlerin tarihi çok uzun bir döneme yayılır. Ve bu süreçte bir çok fetihler olmakla birlikte bunun yanında bazı hüzünlü dönemlerde yaşıyor milletler, biz de millet olarak ümmetin aslında son temsilcisi olarak ifade etmek istiyorum. Gerçekten Çanakkale’de ümmetin son temsilcisi çok güzel bir fetihle süreci devam ettirirken, Sarıkamış’ta hüzünlü süreci birlikte yaşadık. Buraya şu anki gönül coğrafyamızın birçok yerinde insanımız geldi ve burada şehit oldu. Dolayısıyla 22 Aralık ve 10 Ocak arası 1914 ve 1915 yıllarında bu vatan evladı ümmetin evlatları, en aziz olan canlarını bu millet varlığını devam ettirsin diye Allahuekber Dağları’nda soğuğa teslim etti” dedi.