HABER

Buz Gibi Havada Şükran Günü Sıcaklığı

22.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

Eksi yedi derecelik soğuğa aldırmayan New York’lular, Şükran Günü için düzenlenen tören için sokakları doldurdu

Buz Gibi Havada Şükran Günü Sıcaklığı

New York rekor soğuk hava koşullarına rağmen dünyaca ünlü Macy’s Şükran Günü Geçit törenini yapıyor. Yetkililerin sıfırın altına düşen sıcaklık ve şiddetli rüzgar yüzünden son dakikaya kadar iptal etmeyi düşündüğü geçit töreninde bu sene de birbirinden ilginç 16 dev balon, yüzlerce küçük balon ve bando takımı Manhattan’ın ünlü parkı Central Park’tan 1923’den bu yana her sene geçit törenini düzenleyen Macy’s dükkanının 34. Sokak’taki tarihi binasına kadar yürüdü.

Bu renkli töreni izlemeye gelen seyircilerin soğuk hava yüzünden kat kat giyindiği hatta battaniyelerin altında oturduğu gözlemlendi. Bu sene geçit törenine katılan balonlar arasında Snoopy’nin arkadaşı Charlie Brown, Sünger Bob, Donald Duck, gibi ünlü çizgi kahramanlar dışında yeni dönemde çocukların severek takip ettiği Japon çizgi karakterleri ve tabii Şükran Günü yemeklerinin vazgeçilmezi olan un ve yağ markalarının maskotları da bulunuyor. Boyları 30 metreyi aşan balonlar dün 8 saat süren bir çalışmanın ardından geçit törenin başlangıç noktasında şişirildi ve bu şişirme çalışmaları da yine meraklı seyirciler tarafından izlenmişti.

Geçit töreni ilk kez 1924 yılında Macy's isimli dükkanı tanıtmak amacıyla yapıldı. Bu ilk törene New York ve çevresindeki bando takımları katıldı. Törenin amacı Noel alışveriş sezonunun gelişini kutlamaktı. O günden bu yana Şükran Günü sabahlarının olmazsa olmazı olarak kabul edilen geçit törenine bu sene Diana Ross, John Legend gibi ünlü sanatçılar ve Susam Sokağı ve Muppet Şov karakterlerinin şovları da renk kattı.

New York polis teşkilatının çok ciddi güvenlik önlemleri aldığı geçit töreni öncesinde yetkililer seyircilerin mutlaka kalın giyinmelerini de öneren bir mesaj gönderdi. New York’ta tören başladığında sıcaklık eksi 7 dereceydi. Geçit töreni bu yıl rekor soğuk havada düzenlendi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre 1930, 1938 ve 1972’de eksi 4 derece şu ana kadar görülen en soğuk günler olmuş.

Soğuk dışında yetkililerin en büyük endişesi olan şiddetli rüzgar 2013 yılında M&M şekerleri tarafından sponsor edilen büyük bir balonun Times Meydanı’nda trafik ışıklarına dolanmasına ve ışığın kopması üzerine iki kızkardeşin yaralanmasına sebep olmuştu.

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Yıldırım: ‘ABD Seçimlerinden Sonra Dünyanın Ayarı Bozuldu’Yıldırım: ‘ABD Seçimlerinden Sonra Dünyanın Ayarı Bozuldu’
ABD'ye Karşı AB ve Türkiye'den İran’a DestekABD'ye Karşı AB ve Türkiye'den İran’a Destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İlginizi Çekebilir

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalı

Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalı

Fransa'dan Suudi Arabistan'a yaptırım: Seyahat yasağı geldi

Fransa'dan Suudi Arabistan'a yaptırım: Seyahat yasağı geldi

Türkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararı

Türkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.