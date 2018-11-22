Buz Gibi Havada Şükran Günü Sıcaklığı

New York rekor soğuk hava koşullarına rağmen dünyaca ünlü Macy’s Şükran Günü Geçit törenini yapıyor. Yetkililerin sıfırın altına düşen sıcaklık ve şiddetli rüzgar yüzünden son dakikaya kadar iptal etmeyi düşündüğü geçit töreninde bu sene de birbirinden ilginç 16 dev balon, yüzlerce küçük balon ve bando takımı Manhattan’ın ünlü parkı Central Park’tan 1923’den bu yana her sene geçit törenini düzenleyen Macy’s dükkanının 34. Sokak’taki tarihi binasına kadar yürüdü.
Bu renkli töreni izlemeye gelen seyircilerin soğuk hava yüzünden kat kat giyindiği hatta battaniyelerin altında oturduğu gözlemlendi. Bu sene geçit törenine katılan balonlar arasında Snoopy’nin arkadaşı Charlie Brown, Sünger Bob, Donald Duck, gibi ünlü çizgi kahramanlar dışında yeni dönemde çocukların severek takip ettiği Japon çizgi karakterleri ve tabii Şükran Günü yemeklerinin vazgeçilmezi olan un ve yağ markalarının maskotları da bulunuyor. Boyları 30 metreyi aşan balonlar dün 8 saat süren bir çalışmanın ardından geçit törenin başlangıç noktasında şişirildi ve bu şişirme çalışmaları da yine meraklı seyirciler tarafından izlenmişti.
Geçit töreni ilk kez 1924 yılında Macy's isimli dükkanı tanıtmak amacıyla yapıldı. Bu ilk törene New York ve çevresindeki bando takımları katıldı. Törenin amacı Noel alışveriş sezonunun gelişini kutlamaktı. O günden bu yana Şükran Günü sabahlarının olmazsa olmazı olarak kabul edilen geçit törenine bu sene Diana Ross, John Legend gibi ünlü sanatçılar ve Susam Sokağı ve Muppet Şov karakterlerinin şovları da renk kattı.
New York polis teşkilatının çok ciddi güvenlik önlemleri aldığı geçit töreni öncesinde yetkililer seyircilerin mutlaka kalın giyinmelerini de öneren bir mesaj gönderdi. New York’ta tören başladığında sıcaklık eksi 7 dereceydi. Geçit töreni bu yıl rekor soğuk havada düzenlendi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre 1930, 1938 ve 1972’de eksi 4 derece şu ana kadar görülen en soğuk günler olmuş.
Soğuk dışında yetkililerin en büyük endişesi olan şiddetli rüzgar 2013 yılında M&M şekerleri tarafından sponsor edilen büyük bir balonun Times Meydanı’nda trafik ışıklarına dolanmasına ve ışığın kopması üzerine iki kızkardeşin yaralanmasına sebep olmuştu.
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