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Buz parçasıyla sürüklendi, 700 kilometre uzaklıktaki köye indi

BBC BBC
18.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

Rusya'nın Kamçatka yarımadasındaki bir köyde, buz parçası üzerinde 700 kilometre sürüklendiği tahmin edilen bir kutup ayısı bulundu.

Buz parçasıyla sürüklendi, 700 kilometre uzaklıktaki köye indi

Sürüklenirken yön duygusunu kaybettiği belirtilen hayvanın bu hafta sonunda uyuşturularak helikopterle geldiği yer olan Çukotka'ya götürülmesi planlanıyor.

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Tiliçiki adlı köyde yiyecek arayan bitap durumdaki hayvanın insanların arasından geçtiği görülüyor.

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Siberian Times, gazetesi, Umka adı verilen ayıya hem köylülerin hem de bölgedeki polisin yardım ettiğini yazdı.

KÖYLÜLER BALIK VERDİ

Köylülerin hayvanı balıkla beslediği belirtiliyor.

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Çevre koruma örgütü Greenpeace'ten Vladimir Çuprov, "İklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu ısınıyor ve hayvanların avlanma alanları küçülüyor, yaşam koşulları zorlaşıyor. Buzların çekilmesi nedeniyle kutup ayıları hayatta kalabilmek için yeni yollar arıyor. En kolay yol da insanların arasına girmek" dedi.

Deniz üzerindeki buz kütleleri, kutup ayıları için yaşamsal önemde.

Hayvanlar, Kuzey Kutbu'ndaki buz tabakasının küçülmesi nedeniyle ana besinleri fok balıklarını bulmakta zorlanıyor.

Bu nedenle kutup ayılarının küresel ısınmadan en fazla etkilenen canlılardan biri olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BUZ PARÇASI kutup ayısı rusya açlık

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