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Buz tutan Borabay Gölü'nde görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Taşova ilçesindeki Borabay Gölü'nün büyük bölümü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Hüseyin KALAY/TAŞOVA (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Taşova ilçesindeki Borabay Gölü'nün büyük bölümü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Gölde ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bıraktı.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Borabay Tabiat Parkı, ormanlık alanında çam, kayın, gürgen gibi 37 ağaç türünü barındırırken, gölüyle de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Bölgede sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle 80 metre genişlik ile 25 metre derinliğe sahip Boraboy Gölü’nün yüzeyi buzla kaplandı. Krater gölü olan Borabay Gölü, yüzeyinin buz tutmasıyla eşsiz bir görüntü oluşturdu. Parka gelenler, göl kenarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gölün çevresinde bulunan çam ağaçları da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Bakanlar Kurulu'nca turizm merkezi olarak ilan edilen Borabay Gölü’nün bulunduğu bölgede, bungalov evler, kamp ve piknik alanlarının yanı sıra doğa yürüyüşü parkuru ile dinlenme alanları bulunuyor.

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