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Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:34 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava, Ardahan’daki dere ve nehirlerin yanı sıra Çıldır Gölü’nün yüzeyinin de buz tutmasına neden oldu. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bölgede kara kışın etkisini artırdığı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında 28 derecelerin altına düştüğü Ardahan’da, Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Karşıdaki dağların bembeyaz karla örtülmesi ve masmavi buz tutan Çıldır Gölü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çıldır Gölü buzla kaplandı

Göl kıyısında balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, Çıldır Gölü’nde kartpostal gibi fotoğraflar oluştuğunu söyleyerek, "Şu anda 10 santimetreyi bulan bir buz kalınlığı oluşmuş. İki gün sonra atlı kızaklar göl üzerine çıkabilir.
Şu an ben rahatlıkla göl üzerinde dolaşabiliyorum, yerli ve yabancı turistlerin bundan sonra rahatlıkla buraya gelerek göl üzerinde atlı kızaklarla gezintiye çıkmaları gerçekten mümkün.
Ayrıca donma sonrasında cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.
Gerçekten mükemmel bir manzara ve herkesin burayı görüp yaşaması lazım" dedi.
Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Kılıç ise, "Burası gerçekten inanılmaz ve muhteşem bir yer. Bir doğa harikası, herkesin mutlaka görmesi gerekiyor.
Bu mevsimde donan ender göllerden birisi, şu anda tam donmaya başlamak üzere ama yaklaşık bir 1520 gün sonra artık üzerinde araçlarla, kızaklarla gezilebilecek hale gelecek.
Şu anda bile kıyıda büz üzerinde durabiliyoruz. Türkiye'deki herkesi buraya davet ediyoruz.
Burası gerçekten inanılmaz ve muhteşem bir yer. Bir doğa harikası, herkesin mutlaka görmesi gerekiyor.
Aynı zamanda sadece bu gölde avlanılan ve endemik bir balık türü olan ‘sarı balık’ sarı sazanı da burada tadabilirsiniz.
Oldukça lezzetli ve güzel bir balık, herkese öneriyorum’’ şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü Ardahan

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