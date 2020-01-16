HABER
  4. Buz tutan Çıldır gölü üzerinde otomobille drift yapıyorlar

Buz tutan Çıldır gölü üzerinde otomobille drift yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 08:27 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, yüzeyi soğuğun etkisiyle buz tutan Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi.

Suat İNCEDERE/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, yüzeyi soğuğun etkisiyle buz tutan Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi. Gölün üzerine otomobiliyle çıkan Yakup Topkaya (30) buz üstünde drift yaptı.
124 kilometrekarelik alanıyla Van'dan sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır gölünün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Buz kalınlığının 15 santimetreyi bulmasıyla birlikte göl macera tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Kış aylarında üzerine Eskimolar gibi balık avı yapılan ve atlı kızak seferleri düzenlenen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyine otomobiliyle çıkan Yakup Topkaya, göl üstünde yaklaşık yarım saat otomobiliyle kayarak drift yaptı. Topkaya, "Bu bizim yaşam felsefemiz, bunu her kış atlı kızakla yapıyorduk ama 'Bu yıl otomobille yapalım' dedik. Buz kalınlığı şu an 15 santim civarında. Otomobili kaldırıyor ve buz baya sağlam. Şu an sezonu açmış bulunuyoruz. Göl bu sene biraz geç buz tuttu ama sağlam oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
Üniversite öğrencilerine, şiddete karşı 'savunma eğitimi'Üniversite öğrencilerine, şiddete karşı 'savunma eğitimi'
Muş'ta üretiyor, Ankara'da satıyorMuş'ta üretiyor, Ankara'da satıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donma tehlikesi geçip ölümden dönen belediye başkanı "yine giderim" dedi

Ölümden dönen belediye başkanı: Yine giderim

Son dakika! Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza: İki asker şehit, iki asker yaralı

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

İzmir'de alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

Alkol ve uyarıcı hap aldı, hayatından oldu

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Son dakika eski Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı (Metin İyidil kimdir?)

Metin İyidil gözaltına alındı!

Filipinler'de yanardağ tahliyesi! 82 bin kişi bölgeden uzaklaştırıldı

Filipinler'de yanardağ tahliyesi! 82 bin kişi bölgeden uzaklaştırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.