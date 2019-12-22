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Buz tutan Çıldır Gölü'nde çay keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 10:44 | Son Güncelleme

Ardahan-Kars sınırında yer alan ve kışın üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü'nün, yeni oluşmaya başlayan ve cam gibi parlayan buz görüntüsü ziyaretçilerini adeta büyülüyor - Gölü ziyaret edenlere, buz üzerine konulan masada çay ikram ediliyor - Ziyaretçilerden Güzel Yücel: - "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım daha önce. Müthiş bir şey. Niye bu kadar geç gelmişim diye düşündüm. Yazın da gelip kayıkla gezmek istiyoruz. Burası çok özel bir yer"

Ardahan-Kars sınırında yer alan, kışın üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı ve atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü, havaların soğumasıyla yüzeyinde oluşan buz tabakası ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Ardahan kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Çıldır Gölü, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor.

Güzelliği ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen gölün üzeri kıyılardan donmaya başladı. Gölün Ardahan tarafındaki Akçakale köyü kıyılarında 5 santimetreye varan buz kalınlığı oluştu.

Özellikle kışın güzel manzaraların oluştuğu göl, gün batımı sırasında farklı bir görüntüye bürünüyor. Gölün yüzeyinde yürümek, kızakla kaymak gibi farklı deneyimler yaşayan ziyaretçiler, buz üstünde ikram edilen çayı yudumlayarak ayrı bir keyif yaşıyor.

Çıldır Gölü'nü görmeye İzmir'den gelen Güzel Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün kendilerini büyülediğini, geldiğine çok sevindiğini söyledi.

Bölgedeki ziyaretlerin son durağının Çıldır Gölü olduğunu anlatan Yücel, "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım daha önce. Müthiş bir şey. Niye bu kadar geç gelmişim diye düşündüm. Yazın da gelip kayıkla gezmek istiyoruz. Burası çok özel bir yer." diye konuştu.

Zeynep Dereci ise buzun üzerine ilk kez çıktığını, büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Ziyaretçiler, buzun genleşmesi sırasında çıkardığı sesten dolayı da heyecan yaşadı.

Akçakale köyünde balık lokantası işleten Turhan Kılıç da gölün buzlu halini görmeye gelen müşterilerine buz üstünde kurduğu masada çay ikramında bulundu.

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Ardahan buz çay keyfi Çıldır Gölü turist Ziyaretçi

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