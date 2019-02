Buz tutan Çıldır Gölü’nde ’Kış Şöleni’

Çıldır ilçesinde bu yıl 6’ıncısı düzenlenen ’Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni’ renkli görüntülere sahne oldu.

Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılımın olduğu ’Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni’ renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları gösterisinin ilgiyle izlendiği şölende, Ardahan’ın tarihi ve kültürel değerleri kara yansıtıldı. Şölende Atlı kızak yarışları, Rahvan at yarışları, Atlı okçuluk yarışı, Buz pateni gösterisi ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra Beşiktaş Spor Kulübü U12 Futbol Takımı Şırnak UYAFA takımı arasında yapılan gösteri maçı izleyenleri büyüledi.

Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlarda ekipler birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı. Rahvan at yarışlarında bazı yarışçılar atlarıyla birlikte düşerek kara gömüldü. Çıldır Göl festivaline katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Çıldır Gölü’nün tamamen donmak suretiyle bizlere sunduğu bu güzelliği geleneksel sporlarımızı yaşatmakla birlikte birleştirerek çok güzel bir şekilde idrak ediyoruz. Yine her geçen sene daha çok insan Çıldır’ın dışından, Ardahan’ın dışından buralara geliyorlar. Allah’ın bu topraklara bahşettiği bu güzelliği yaşamış oluyorlar, hem de geleneksel sporlarımızı: atlı kızak, cirit, atlı cirit ve kökbörü oynayacak kardeşlerimiz Van’ın ulu Pamir ilçesinden yaşayan Kırgız kardeşlerimiz ve onlarda burada bizlere Kökbörü izletecekler" diye konuştu.