Buz tutan Çıldır Gölü’nde ’Kış Şöleni’

Çıldır ilçesinde bu yıl 6’ıncısı düzenlenen ’Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni’ renkli görüntülere sahne oldu. Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılımın olduğu ’Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni’ renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları gösterisinin ilgiyle izlendiği şölende, Ardahan’ın tarihi ve kültürel değerleri kara yansıtıldı. Şölende Atlı kızak yarışları, Rahvan at yarışları, Atlı okçuluk yarışı, Buz pateni gösterisi ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra Beşiktaş Spor Kulübü U12 Futbol Takımı Şırnak UYAFA takımı arasında yapılan gösteri maçı izleyenleri büyüledi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlarda ekipler birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı. Rahvan at yarışlarında bazı yarışçılar atlarıyla birlikte düşerek kara gömüldü. Çıldır Göl festivaline katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Çıldır Gölü’nün tamamen donmak suretiyle bizlere sunduğu bu güzelliği geleneksel sporlarımızı yaşatmakla birlikte birleştirerek çok güzel bir şekilde idrak ediyoruz. Yine her geçen sene daha çok insan Çıldır’ın dışından, Ardahan’ın dışından buralara geliyorlar. Allah’ın bu topraklara bahşettiği bu güzelliği yaşamış oluyorlar, hem de geleneksel sporlarımızı: atlı kızak, cirit, atlı cirit ve kökbörü oynayacak kardeşlerimiz Van’ın ulu Pamir ilçesinden yaşayan Kırgız kardeşlerimiz ve onlarda burada bizlere Kökbörü izletecekler" diye konuştu.

"Çıldır Gölü, ülkemizin en derin ve donan tek gölüdür"

Vali Mustafa Masatlı ise tarihi, coğrafi ve toplumsal açıdan Ardahan’ın önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti. Vali Masatlı, "Yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız maddi ve manevi kültürel öğeyi bir araya getirmiş, kıtalar arası köprü kurmuş bu coğrafya pek çok farklı sosyal yapıyı bir arada yaşatabilmiştir. Burasıda bugün ülkemizin farklı kültürel zenginliklerini bir araya getiren çok güzel bir örnektir. Çıldır Gölü bölgemizin 2. büyük gölü ve ülkemizin en derin ve donan tek gölüdür. Bu haliyle bile bir çok güzelliği ve imkanı bizlere sunmaktadır. Aramızda kardeş Azerbaycan, Gürcistan ve İran ülkelerinden gelen misafirlerimiz vardır. Katılımlarından dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Çıldır gölümüzde farklı dallarda yarışacak olan sporcu ve katılımcılara da buradan başarılar diliyorum. Farklılıkların bizleri zenginleştirdiği, birlik ve bütünlüğümüzün daim olduğu daha güzel günler temenni ediyor bu şölenimizin yapılmasında kattı ve emeklerinden dolayı Sayın Bilal Erdoğan’a, Federasyon yetkililerine ve tüm katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da katıldı.

Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

