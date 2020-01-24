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Buz tutan Emre Gölü'nde sema gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da dans eğitmeni ve semazen Bahadır Okyar, buz tutan Emre Gölü üzerinde sema gösterisi yaptı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da dans eğitmeni ve semazen Bahadır Okyar, buz tutan Emre Gölü üzerinde sema gösterisi yaptı.
İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki Emre Gölü, kış mevsimiyle birlikte buz tuttu. Frigya Vadileri arasında kalan gölde seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Dans eğitmeni ve semazen Bahadır Okyar, buz tutan gölün üzerinde sema gösterisi yaptı. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu koordinasyonunda gerçekleşen sema gösterisinde, Bahadır Okyar'ı fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek görüntüledi.
Bahadır Okyar, Afyonkarahisar'ın dünya Mevleviliğinde ikinci sırada yer aldığını, buna dikkat çekmek amacıyla böyle bir gösteriye imza atmaya çalıştıklarını söyledi. Bahadır Okyar, şöyle konuştu:
“Afyonkarahisar, inanç turizmi açısından oldukça önemli bir yer. Konya'dan sonra dünya Mevleviliğinin ikinci adresi. Biz de bu duruma dikkat çekmek amacıyla, buz üzerinde sema gösterisi yapmaya karar verdik. Bunu yaparak şehrimizdeki Mevlevi kültürüne, inancına ışık tutmak istedik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Kenarda sema yapmaya hazırlanırken buzun kırılabileceği düşüncesine kapılsam da sema yapmaya başladıktan sonra hiçliğe doğru yolculuğum başladı."
EMRE GÖLÜ, FRİGYA'NIN NAZAR BONCUĞU
O anları görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek ise şunları söyledi:
“Ben doğada geziyor ve gördüğüm manzaraları fotoğraf makinemle kayıt altına almaya çalışıyorum. Bunu yaparken Afyon'u da tanıtmaya çalışıyorum. Frigya Vadileri arasında kalan Emre Gölü, yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de vadiye güzellik katıyor. Deyim yerindeyse Emre Gölü, Frigya'nın nazar boncuğu. Biz de hem burayı, hem de Mevlevi kültürünü birlikte tanıtalım istedik. Buz tutan gölde sema gösterisi yapmaya karar verdik. Sema biliyorsunuz kainatın oluşumunu ve insanın alemde dirilişini anlatıyor. Semazen, Allah'a yakın olma düşüncesiyle kalbinin etrafında dönüyor. Semazenler simgesel olarak mezar taşlarını, kefenlerini ve kabirlerini, üzerinde taşıyor. İşte biz de bütün bu değerlerimizi, kayıt altına aldığımız videoda toparlayıp sunmak istedik."

FOTOĞRAFLI

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