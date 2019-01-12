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Buz tutan Girlevik Şelalesi görsel şölen sunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 18:05 | Son Güncelleme

Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan Girlevik Şelalesi'nde oluşan uzunluğu 6-7 metreyi bulan buz sarkıtları adeta göz kamaştırdı - Ziyaretçilerden Hıdır Aydın: - "Şelalenin buz tutmasının ardından bu eşsiz manzarayı seyretmeye geldim. İnanılmaz güzel manzarası var"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yer alan ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan Girlevik Şelalesi buz tutarak doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi dondu.

Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 6-7 metre uzunluğundaki buz sarkıtları ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı.

Ziyaretçilerden Hıdır Aydın AA muhabirine, donarak metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluşturan şelalenin gelenleri "büyülediğini" söyledi.

Şelalenin doğal güzelliğine vurgu yapan Aydın, "Şelalenin buz tutmasının ardından bu eşsiz manzarayı seyretmeye geldim. İnanılmaz güzel manzarası var. Şelalenin yazın ayrı, kışın ise bambaşka bir güzelliği var. Şelale soğuklar nedeniyle buz tutmuş durumda. Özellikle buraya gelip bu eşsiz manzarayı doyasıya seyrediyorum." dedi.

Yelda Eşmebaşı da doğal güzelliğini görmek için ilk defa şelaleye geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk kez böylesine güzel manzara ile karşılaştım. Biz Sivas Suşehri'nden geliyoruz ve şelaleyi ilk kez görüyoruz, eşsiz bir manzarası var. Aşırı soğuk olmasına rağmen burayı gelip görmemize değdi. Herkesi buraya davet ediyorum."

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