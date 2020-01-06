HABER
  4. Buz tutan gölde kartpostallık görüntüler oluştu

Buz tutan gölde kartpostallık görüntüler oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Denizli’nin en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yaylası Gölü soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Denizli’nin en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Buldan ilçesindeki Süleymanlı Yaylası Gölü soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Buz tutan göl, kıyısındaki ördek ve kazlar ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Denizli’nin önemli turistik mekanlarının başında gelen Süleymanlı Yayla Gölü, bin 155 metrelik rakımı nedeniyle hava sıcaklığının eksilere düşmesi ile buz tuttu. Göl, buz tutan manzarası ile tabloları aratmazken, gölün 4 mevsim misafirleri olan ördekler ve kazlar da kıyıda güzel görüntüler oluşturdu. Göl, kar görmek isteyenlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki göle çıkmak için fotoğraf meraklıları adeta kuyruğa girdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Koyunlarını otlatırken sele kapılan çobanı AFAD kurtardıKoyunlarını otlatırken sele kapılan çobanı AFAD kurtardı
İran'ın dini lideri Hamaney'in temsilcisinden Doğu Perinçek'e ziyaretİran'ın dini lideri Hamaney'in temsilcisinden Doğu Perinçek'e ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu o bölge...

İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu o bölge...

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te sokak ortasında eşini darp etmişti! Cezası belli oldu

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Cezası belli oldu

Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Miras kavgası kanlı bitti! 'Kadınlara mal düşmez!'

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP’li başkanın zor anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.