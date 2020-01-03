HABER
  4. Buz tutan gölette ördek geçişi   

Buz tutan gölette ördek geçişi   

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yer alan Akdağ Göleti buz tuttu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yer alan Akdağ Göleti buz tuttu. Buz tutan gölün üzerinde kameralara poz verircesine arka arkaya yürüyen ördeklerin görüntüsü eşsiz bir manzara oluşturdu.
Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte 2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı, karlar altında kaldı. Tabiat parkında kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yılkı atları, geyik, tilki, domuz, gibi yaban hayatının sürdüğü Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan gölet ise buz tuttu. Donan göletin üzerinde yürüyen ördekler fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından görüntülendi. Ördeklerin kameraya poz verircesine göl üzerinde arka arkaya yürümeleri eşsiz bir manzara oluşturdu.
FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN EŞİSSİZ BİR ADRES
Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, kış döneminde Akdağ Tabiat Parkı'nın fotoğraf tutkunları için eşsiz bir adres olduğunu söyledi. Kış mevsiminin fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturduğunu kaydeden Selek, "Karın yağması ile tabiat bizlere bir başka gülümsüyor. Tabiatın en güzel gülümsediği yerlerden bir tanesi de Akdağ Tabiat Parkı. Burada tüm ormanın, bungalov evlerin karın altında kaldığına şahit oldum. Göletin de buz tutması burada ki manzaraya bir başka güzellik katmış. Göletin yüzeyinin buz tutması, gölü deyim yerindeyse tabiatın bir aynasına dönüştürmüş. Buz tutan göle baktığınızda etraftaki ormanların yansıması gerçekten büyüleyici. Bütün bunları fotoğraf makinam ve drone kameram ile kayıt altına aldım. Ama en güzel görüntüyü ördekler oluşturdu. Drone kameramızı kaldırmamızla birlikte arka arkaya geçen ördekler sanki bize poz verir gibi gölde yürümeye başladı. Gerçekten çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf ve doğa tutkunlarını, huzur arayanları Akdağ Tabiat Parkı'na bekliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
“Kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi cinayetleri azalacaktır”“Kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi cinayetleri azalacaktır”
Siirt’te PKK’lı teröristlerin kış yapılanmasına darbeSiirt’te PKK’lı teröristlerin kış yapılanmasına darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüs aracının test sürüşüne katıldı

Merak ediliyordu! İmamoğlu test edip fotoğraflarını paylaştı

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Van'da yakalanan dilencinin üzerinden 1179 lira çıktı

Hepsi dilencinin üzerinden çıktı

Son dakika: Eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığa müebbet hapis

Eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık hakkında yeni gelişme

Sadece 45 saniye sürdü! Çevrelerinden onlarca kişi geçti ama...

Çevrelerinden onlarca kişi geçti ama...

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.