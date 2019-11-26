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Buz tutan gölün üzerinde hatıra fotoğrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 11:36 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesiyle göller buz pistine dönüşürken, çevredekiler buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesiyle göller buz pistine dönüşürken, çevredekiler buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beytüşşebap ilçesinde bulunan 3 bin 200 rakımlı Yeşilöz köyü civarında bulunan dev göller, hava sıcaklıklarının eksi 17'lere kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Doğal gölün buz tutması üzerine çevreden geçenler, buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan, geçen yıl yağan karlar erimeden yüksek rakımlı bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Karlar ve buz tutan göller, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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