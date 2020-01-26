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Buz tutan havuzda kuğuların yürüme mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Konya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, merkez ilçelerde bazı süs havuzları buz tuttu.

Konya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, merkez ilçelerde bazı süs havuzları buz tuttu. Süs havuzunda yaşayan kuğuların buz kütlesi üzerinde yürüme mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Konya’da havanın soğuk olması özellikle kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece eksi 3 dereceye kadar düşmesi, kent merkezinde bulunan bazı süs havuzlarının buz tutmasına neden oldu. Özellikle Kültürpark’ta bulunan ve içerisinde kuğuların yaşadığı süs havuzunun üzerinde kalın buz tabakaları oluştu. Kuğuların, oluşan buz tabakasının üzerinde yürümeye çalışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, süs havuzlarının buz tutmasıyla oluşan güzel görüntüleri cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyor. Bazı vatandaşlar ise, kuğuları simitle besleyerek karınlarını doyurmalarına yardımcı oluyor.

"Havaların soğuk olması tabii bizler kadar hayvanlar için de zor"
Hafta sonunu ailesiyle birlikte Kültürpark’a gelerek değerlendiren Mustafa Demirci, son günlerde havaların oldukça soğuk olduğunu belirterek, "Bununla birlikte süs havuzları da donmaya başladı. Tabii güzel bir manzara oluşturuyor ama havaların soğuk olması tabii bizler kadar hayvanlar için de zor. Burada yaşayan hayvanlar da oldukça zorlanıyorlar. Tabii dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeye dikkat ediyoruz. Çok soğuk havalarda mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Buzun keyfini çıkarıyorlar"
Havuzun buz tutmasıyla birlikte manzaranın çok güzel olduğunu kaydeden Ali Özdemir ise, “Burada gelen, gidenlerin hayvanlara ilgisi büyüktür. Çocuklarına sırf bu hayvanları göstermek için gelenler var. Ama tabii belediyemiz bu hayvanlara barınmaları güzel yerler yaptı. Yiyeceklerini her türlü temin ediyorlar. Şu anda buzun keyfini çıkarıyorlar bence. Çünkü bu hayvanlar kendi doğaları gereği üşümüş olsalardı bu buzun üzerinde durmazlardı. Ama havuzun buz tutması ortama daha bir güzellik kattığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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