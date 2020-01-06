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  4. Buz tutan Karagöl’ün üzerinde horon teptiler

Buz tutan Karagöl’ün üzerinde horon teptiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Artvin’de hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Artvin’de hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Borçka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı’nda yer alan gölet buz tuttu. Buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar horon tepip, fotoğraf çekildiler.
Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, kışın gelişiyle karlar altında kaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Karagöl’ün üzeri buz tuttu. Bu görsel şöleni görmek isteyenler kilometrelerce uzaklıktan Karagöl’e akın etti.
Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Kış aylarında ise kar yağışıyla birlikte göl adeta beyaz gelinliğini giydi. Havaların sıfırın altına düşmesiyle birlikte ise göl buz tuttu.

Buz tutan gölde horon tepip eğlendiler
Buz tutan gölü görmek isteyenler hafta sonu tatilini fırsat bilerek Karagöl’e akın etti. Kimi arazi araçlarıyla gölün kıyısına kadar çıkarken, kimileri ise karla kaplı yolda araçlarını bırakıp buz tutan gölü görmek için yürüdüler. Yüzeyi tamamen buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip horon oynayarak doyasıya eğlendiler.
Bölge sakinlerinden Recep Engin her kış gölün buz tuttuğunu ifade ederek, “Hafta sonları imkan buldukça buraya geliyoruz. Yazı ayrı kışı ayrı güzel. Biz alıştık buz tutan göle çıkmaya ama bilmeyenler ilk adım atarken korkuyor daha sonra alışıyor” dedi.
Buz tutan gölü görmek için ailesiyle birlikte Karagöl’e giden Şengül Akdemir ise, "Gölün buz tuttuğunu duyduk merak ettik. Burasının muhteşem bir manzarası var. Her mevsim ayrı güzel. Herkese buraları görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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