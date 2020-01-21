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  4. Girlevik Şelalesi buz tuttu! Gören telefonuna sarıldı

Girlevik Şelalesi buz tuttu! Gören telefonuna sarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi güzelliğiyle görenleri büyüledi. Her mevsim ziyaretçilerini büyülemeyi başaran Erzincan'ın doğa harikası Girlevik Şelalesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, 6-7 metrelik buz sarkıtlarıyla ayrı bir manzaraya ev sahipliği yaptı.

Erzincan'ın doğa harikası Girlevik Şelalesi dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 6-7 metre uzunluğundaki buz sarkıtları ile ayrı bir güzelliğe büründü. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı.

Görenleri etkileyen buz sarkıtları görüntüleri hakkında Çağlayan beldesinde oturan vatandaşlar, Girlevik Şelalesi’nin yazın ayrı, kışın ayrı bir görüntüye sahip olduğunu belirterek herkesi burayı görmeye davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Girlevik Şelalesi soğuk hava kış

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