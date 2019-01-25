Buz tutmuş Niagara Şelalesi’nden manzaralar

Kış mevsiminde de ziyaretçi sayısı hayli fazla olan Niagara Şelalesi'ni ziyaret eden turistler, buz tutan şelalenin bol bol fotoğrafını çekti. Adeta suyla buzun dansının yaşandığı Niagara Şelalesi’nin göz alıcı görüntüleri...

Buzla suyun dansı

ABD’nin kuzeydoğusunda etkili olan kutup soğukları, 55 metrelik Niagara Şelalesi’ni dondurdu.

Kış mevsiminde de ziyaretçi sayısı hayli fazla olan Niagara Şelalesi'ni ziyaret eden turistler, buz tutan şelalenin bol bol fotoğrafını çekti.

Niagara Şelalesi’nin aşırı soğuğun etkisiyle buz ve karla kaplanması muhteşem manzaralar oluşturdu.

ABD Kanada sınırındaki Buffalo kentinde yer alan Niagara Şelalesi’nde akıntı hızının daha düşük olduğu alanlar tamamen buzla kaplandı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, şelalenin çevresinde buza bürünen ağaç ve taşları görüntülemek isteyen turistler, en güzel açının yakalandığı Kanada tarafını tercih ediyor.

Şelaleye su taşıyan Niagara Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplanırken suyun düştüğü şelale yatağı da buzlardan görünmez hale geldi.