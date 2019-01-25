Buz tutmuş Niagara Şelalesi’nden manzaralar

Kış mevsiminde de ziyaretçi sayısı hayli fazla olan Niagara Şelalesi'ni ziyaret eden turistler, buz tutan şelalenin bol bol fotoğrafını çekti. Adeta suyla buzun dansının yaşandığı Niagara Şelalesi’nin göz alıcı görüntüleri...
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