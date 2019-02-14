Buz üstünde heyecanlı drift

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde drift eğitimi yapılıyor.

Bir otomotiv şirketi, kar ile buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde, Kuzey Avrupa ülkelerindeki eğitim ve test pistlerine benzer şekilde hazırlanan ve Türkiye'de tek olan parkurda kar ile buz üstünde sürüşle ilgili üç farklı parkurda eğitim veriyor.

Motorsport ekibince buz kalınlığı 50 santimetreye ulaşan gölde yapılan sürüş eğitimleri ilginç görüntülere sahne oldu.

Eğitmen İbrahim Okyay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nde 5 yıldan bu yana eğitim yaptıklarını ifade ederek, "Güvenlik tedbirleri neler teorik ve uygulamalı olarak gösteriyoruz, güvenli sürücüler yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarımız Çıldır Gölü'nde heyecanlı bir deneyim yaşıyor." dedi.

Katılımcılardan Utku Yavuz Yılmaz, İzmir'den bu deneyimi yaşamak için Kars'a geldiğini belirterek, "Buz üzerinde aracın kaymasını önleyen eğitimler alıyoruz. Eğlenceli oldu, İzmir'den geldiğimiz için böyle manzaraları çok görmüyoruz. Keyifli bir eğitim oldu." diye konuştu.

