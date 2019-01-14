Buz üstünde kurtarma operasyonu

Kızılırmak’a düşen bir köpek donmaktan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta hava sıcaklığının -20 dereceye düşmesi ile Kızılırmak dondu.

Donan göl üzerinden karşıya geçmek isteyen bir köpek, bastığı buz kütlesinin kırılması ile Kızılırmak’ın soğuk sularına düştü.

Köpeği kurtarmak için fedekarca çalışan ekipler, çok tehlikeli olmasına rağmen düzenlenen başarılı operasyonla köpek donmak üzereyken kurtarmayı başardı.