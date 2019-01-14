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Buz üstünde kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

Sivas'ta buz tutan Kızılırmak'tan karşı tarafa geçmeye çalışan bir köpek buzun kırılması sonucu suya düştü. Donmak üzere olan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Kızılırmak’a düşen bir köpek donmaktan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kızılırmak'ta buz üstünde kurtarma operasyonu

Sivas'ta hava sıcaklığının -20 dereceye düşmesi ile Kızılırmak dondu.
Donan göl üzerinden karşıya geçmek isteyen bir köpek, bastığı buz kütlesinin kırılması ile Kızılırmak’ın soğuk sularına düştü.
Irmakta mahsur kalan köpeğin imdadına Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti.
Köpeği kurtarmak için fedekarca çalışan ekipler, çok tehlikeli olmasına rağmen düzenlenen başarılı operasyonla köpek donmak üzereyken kurtarmayı başardı.
Köpek, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından geçirdiği şoku atlatan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Kızılırmak köpek

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