Buz yanığına dikkat, uzuv kaybına neden olabilir

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Umut Zereyak, halk arasında soğuk ısırması olarak da bilinen buz yanığının uzuv kaybına neden olabileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Umut Zereyak, buz yanığı, halk arasında bilinen adıyla soğuk ısırmasının genellikle yaşlı ve küçük çocuklarda daha sık görüldüğünü ifade ederek, “Buz yanığı özellikle bizim coğrafyamızda, sert kış koşullarında biraz daha sık karşılaşabileceğimiz bir durum olabilir. Tabi risk faktörleri var. Bunlardan önemli bir kısmı da özellikle yaşlı ve küçük çocuklar ya da belli bir kronik hastalığı olan örneğin diyabet, dolaşım problemi gibi hastalarda daha sık gördüğümüz bir durum. Aslında sıcak veya kaynar su yanığından çok fark yok. Soğuk ile temasla birlikte cilt bütünlüğünün bozulması diyebiliriz. Daha derinde olabilir” dedi.

“Uzuv kaybına neden olabilir”

Zereyak, buz yanığının hafife alınacak bir rahatsızlık olmadığını ve uzuv kaybına bile neden olabileceğini söyleyerek, “Belirtilerini kabaca güneş yanığına benzetebiliriz. Etkilenen bölgede kızarıklık olur. Küçük küçük bül dediğimiz su kabarcıkları oluşabilir. Hissizlik, karıncalanma ve ağrı buna benzer bulgular olabilir. Hafife alınacak bir şey değil. Genellikle uç taraflarda parmak ve ayak uçlarında olabilir. Uzun süre maruz kalınırsa uzuv kaybetmeye kadar varabilir” diye konuştu.