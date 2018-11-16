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Buza yapışmış köpeği kurtardılar

İLGİNÇ HABERLER  | 16.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

Rusya'da donan gölün üzerinde oluşan buza yapışmış halde bulunan köpek ekipler tarafından kurtarıldı. Köpeği çaresiz bir şekilde yardım beklediği bu görüntü izleyenlerin yüreğini burktu.

Rusya'nın Sibirya'ya bağlı Çita şehrinde buza yapışan köpek, ekipler tarafından kurtarıldı. Donan gölün üzerinde oluşan buza yapışan köpek çaresizce yardım beklerken imdadına kurtarma ekipleri yetişiyor.

Köpeğin arka ayaklarının buza yapışan kısmını kurtarmak için buzu kıran ekipler köpeği kurtarmayı başarıyor. Görüntüler köpeği kurtarma çalışmasına ait bir kısmı gösteriyor. Köpeğin oraya nasıl gelmiş olabileceği tartışma konusu olurken, köpeği kurtaran ekipler önce onu ısıttı sonra da besledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Sibirya köpek kurtarma buz

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