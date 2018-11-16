Buza yapışmış köpeği kurtardılar

Rusya'nın Sibirya'ya bağlı Çita şehrinde buza yapışan köpek, ekipler tarafından kurtarıldı. Donan gölün üzerinde oluşan buza yapışan köpek çaresizce yardım beklerken imdadına kurtarma ekipleri yetişiyor.

Köpeğin arka ayaklarının buza yapışan kısmını kurtarmak için buzu kıran ekipler köpeği kurtarmayı başarıyor. Görüntüler köpeği kurtarma çalışmasına ait bir kısmı gösteriyor. Köpeğin oraya nasıl gelmiş olabileceği tartışma konusu olurken, köpeği kurtaran ekipler önce onu ısıttı sonra da besledi.

