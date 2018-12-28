HABER

"Buzağı desteği önümüzdeki hafta başlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:47 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (2) - "Buzağı desteklemeleri kapsamında 440 bine yakın yetiştiricimizin 1 milyon 200 bin buzağısına da 520 milyon lira destekleme ödemesine önümüzde hafta başlayacağız" - "Mutlaka global düşünmemiz lazım. Yani Türkiye'de üreteceğiz, üretimimizi artıracağız. Ama bölgenin zenginliğinden, ticaretinden mutlaka pay almamız lazım. Değişen dünyada mutlaka rol kopmamız lazım" - "Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Orman varlığı son 16 yılda 1,5 milyon hektar arttı. Hedefimiz toplam arazimizin yüzde 30'u kadar orman varlığına sahip olmak"

BURDUR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemeleri kapsamında 440 bine yakın yetiştiricimizin 1 milyon 200 bin buzağısına 520 milyon lira destekleme ödemesine de önümüzde hafta başlayacağız." dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Pakdemirli, üniversitelerle ortak proje geliştirmeye her zaman açık olduklarını belirterek, devlet, sanayi ve üniversite iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Et ve Süt Kurumunun kesim bekleyen hayvanlarıyla ilgili bir süredir sıra olduğunu hatırlatan Pakdemirli, yakın bir tarihte bekleyen hayvanların kesim işlemlerine başlayacaklarını anlattı.

Üreticinin derdiyle dertlendiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Buzağı desteklemeleri kapsamında 440 bine yakın yetiştiricimizin 1 milyon 200 bin buzağısına 520 milyon lira destekleme ödemesine önümüzde hafta başlayacağız. Bu da 550 liraya varan buzağı başına desteklemeye tekabül ediyor." diye konuştu.

- "Hala istekli bir tarım sektörümüz var"

Bölgenin 21 milyar dolarlık ticari hacme sahip olduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Mutlaka global düşünmemiz lazım. Yani Türkiye'de üreteceğiz, üretimimizi artıracağız. Ama bölgenin zenginliğinden, ticaretinden mutlaka pay almamız lazım. Değişen dünyada mutlaka rol kapmamız lazım. Almanya otomobili, Kore elektroniği üretiyor, Çin her şeyi, Amerika birçok konuda artık lider. Bizim mutlaka dünyada bir yer kapmamız lazım. Bir yer kaparken de verimli topraklarımız var. Hala istekli bir tarım sektörümüz var."

Pakdemirli, 2050'de dünyada 10 milyar nüfus olacağını ve yüzde 60 daha fazla gıda ihtiyacı olduğunu belirterek, gıdanın da tarımın da bugünkünden çok daha değerli olacağını aktardı.

Bugün 1 milyar insanın aşırı yoksul, 800 milyon insanın aç, 600 milyon insanın obez olduğunu dile getiren Pakdemirli, dünyada dengesizliğin olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu dengesizliklerin daha da artacağını söyledi.

"Kendi kendine yeterli ve kendi ülkemizin tükettiğini hatta daha fazlasını üretebilecek vaziyete gelirsek dünyada çok daha avantajlı bir konuma geliriz." diyen Pakdemirli, Türkiye'de 100 milyona doğru giden bir nüfus olduğunu ve yüzde 50 daha fazla gıda üretmek gerektiğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, 2005'te çıkan kanunlarla tarıma elverişli arazilerin tarım dışına çıkarılması oranının minimuma düşürülmesi şeklinde çok önemli adımlar atıldığına değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarıma elverişli arazilerin korunması bakımından bu konunun en büyük savunucusu olduklarına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz. Orman varlığı son 16 yılda 1,5 milyon hektar arttı. Hedefimiz toplam arazimizin yüzde 30'u kadar orman varlığına sahip olmak. 2023 hedefimizde dünyada yaşayan her bir insan için bir fidanın dikilmiş olması ve 7 milyar fidana doğru koşuyoruz. Ormanların tarım ve üretimle çok alakası var. Ağaç olmayınca yağış, yağış olmayınca su, su olmayınca tarım olmuyor. Bizim bir yandan tarım yaparken bir yandan da ülkemizi yeşillendirmemiz lazım."

(Sürecek)

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Suriye'deki sel mağdurlarına yardımSuriye'deki sel mağdurlarına yardım
Çatıdan düşen kar kütlesi, 3 araca zarar verdiÇatıdan düşen kar kütlesi, 3 araca zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buzağı destek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

Erdoğan'dan 'Esad güçleri Menbiç'te' haberleri sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan flaş Menbiç yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.