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Buzağı ölümlerini önlemek için proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:17 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi, buzağı ölümlerini önlemek amacıyla iş birliği yapacak - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: - "Uygulanacak proje ile Erzurum'daki buzağı ölümlerinin büyük oranda azaltılmasını amaçlıyoruz. Yetiştirici, maliyet kaygısı nedeniyle veteriner hizmetinden yararlanamıyor. Bunun aşılması için DAP İdaresiyle iş birliği içerisinde çalışma kararı aldık" - DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir: - "Hayvan hastalıkları yetiştiriciler açısından önemli sorun. Bu proje, ülkemizde yüzde 15 oranındaki buzağı ölümlerinin ekonomiye olumsuz etkisinin önlenmesi açısından önemli"

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi ve buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, protokolün, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir tarafından Rektörlük makamında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Erzurum'u kapsayan ve proje bedeli 250 bin lira olan sermaye transferine ilişkin
imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, doğum sırasında meydana gelen kırık-çıkıklar ile buzağıların en önemli ölüm sebeplerinden biri olan ishal ve kötü beslenmeye bağlı göbek fıtığı gibi çeşitli hastalığı olan buzağılara, Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesindeki hekimlerce müdahale edilerek tedavi imkanı sağlanacağı ifade edildi.

Protokolle, hayvancılıkta belirlenen 7 hastalık paketinden yararlanacak çiftçilerden, cerrahi müdahale, tahlil ve röntgen dışında herhangi bir ücret talep edilmeyeceği aktarılan açıklamada, bunun dışındaki giderlerin DAP İdaresi tarafından karşılanacağı ve öngörülen hastalıklar dışında karşılaşılabilecek vakaların ise Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye Kurulunca onaylanan Hayvan Hastanesi fiyat listesi üzerinden fiyatlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çomaklı, hayvancılıkta devamlılığın ve
kararlılığın birinci altın kuralının hastalıkları önlemek ve yılda bir buzağı almak
olduğunu aktardı.

Buzağıların tedavisinde erken teşhisin büyük önem
taşıdığına vurgu yapan Çomaklı, şöyle devam etti:

"Geçen yıl farkındalık oluşturularak gerçekleştirilen bir proje sayesinde başarılı
sonuçlar elde edildi, buzağı ölümlerinde yüzde 80 oranında azalma yaşandı. Uygulanacak proje ile Erzurum'daki buzağı ölümlerinin büyük oranda azaltılmasını amaçlıyoruz. Yetiştirici, maliyet kaygısı nedeniyle veteriner hizmetinden yararlanamıyor. Bunun aşılması için DAP İdaresiyle iş birliği içerisinde çalışma kararı aldık. Projemiz hem vatandaşa hem de milli ekonomiye ciddi katkı sağlayacak."

DAP Başkanı Demir de hastalıklara karşı buzağıların özel bakıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Buzağı ölümlerinin sebebinin yetiştiricinin veteriner
hizmetlerinden istenilen düzeyde yararlanamamasından kaynaklandığına dikkati çeken Demir, "Hayvan hastalıkları yetiştiriciler açısından önemli sorun. Bu proje, ülkemizde yüzde 15 oranındaki buzağı ölümlerinin
ekonomiye olumsuz etkisinin önlenmesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

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Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı DAP DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir Doğu Anadolu Projesi Erzurum

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