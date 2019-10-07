Buzağı ölümlerini önlemek için proje

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi ve buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, protokolün, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir tarafından Rektörlük makamında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Erzurum'u kapsayan ve proje bedeli 250 bin lira olan sermaye transferine ilişkin

imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, doğum sırasında meydana gelen kırık-çıkıklar ile buzağıların en önemli ölüm sebeplerinden biri olan ishal ve kötü beslenmeye bağlı göbek fıtığı gibi çeşitli hastalığı olan buzağılara, Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesindeki hekimlerce müdahale edilerek tedavi imkanı sağlanacağı ifade edildi.

Protokolle, hayvancılıkta belirlenen 7 hastalık paketinden yararlanacak çiftçilerden, cerrahi müdahale, tahlil ve röntgen dışında herhangi bir ücret talep edilmeyeceği aktarılan açıklamada, bunun dışındaki giderlerin DAP İdaresi tarafından karşılanacağı ve öngörülen hastalıklar dışında karşılaşılabilecek vakaların ise Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye Kurulunca onaylanan Hayvan Hastanesi fiyat listesi üzerinden fiyatlandırılacağı kaydedildi.