'Buzağı' protokolü

ERZURUM, (DHA) - ATATÜRK Üniversitesi ile Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) İdaresi arasında, buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla protokol imzalandı. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, 250 bin TL sermayeli 'Buzağılar ölmesin' projesi kapsamında yapılacak çalışmanın protokolüne imza attı. Projeye göre, 0 ile 3 ay arası hasta buzağılar, ücretsiz tedavi edilecek.

Hayvancılığın en büyük sorunlarından buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla Atatürk Üniversitesi ile DAP İdaresi tarafından ortak çalışma yürütülecek. Yaklaşık 250 bin liraya mal olacak 'Buzağılar ölmesin' projesinin protokolü, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir tarafından imzalandı. Protokole göre, doğum sırasında meydana gelen kırık- çıkıklar, buzağıların en önemli ölüm nedenlerinden ishal ve kötü beslenmeye bağlı göbek fıtığı gibi çeşitli hastalıklar, Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ndeki hekimlerce tedavi edilecek. Protokolle belirlenen 7 hastalık paketinden yararlanacak çiftçilerden cerrahi müdahale, tahlil ve röntgen dışında ücret talep edilmeyecek ve bunun dışındaki giderler, DAP İdaresi'nce karşılanacak. Ayrıca öngörülen hastalıklar dışında karşılaşılabilecek vakalar ise Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye Kurulu tarafından onaylanan hayvan hastanesi fiyat listesi üzerinden fiyatlandırılacak.

250 BİN LİRALIK ÖDENEK

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hayvancılıkta devamlılığın ve karlılığın altın kuralının, hastalıkları önlemek ve yılda bir buzağı almak olduğunu belirtti. Geçen yıl farkındalık oluşturan proje sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Çomaklı, bu sene uygulanacak proje ile Erzurum'daki buzağı ölümlerinin büyük oranda azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ise proje ile buzağı ölümlerini en aza indirme gayreti içinde olduklarını belirterek, "Hayvan hastalıkları, yetiştiriciler açısından önemli bir sorundur. Türkiye'deki yüzde 15 oranındaki buzağı ölümlerinin ekonomiye olumsuz etkisinin önlenmesi amacıyla geçen yıl başlattığımız ve bu yıl devam edecek 'Buzağılar ölmesin' projesinden dolayı hastalıklı buzağıların tedavisi için Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne tekrar 250 bin liralık ödenek sağladık. Buzağılar bizim milli servetimizdir. Buzağıların tedavisinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Eğer hastalık erken dönemde teşhis edilirse daha etkin tedavi uygulanabilir. Proje desteğimiz hem vatandaşa hem de milli ekonomiye ciddi katkı sağlayacak" diye konuştu.

Geçen yıl da DAP İdaresi'nin 'Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi' projesi kapsamında yapılan uygulamayla yaklaşık 1000 adet 0-3 aylık buzağılar, ücretsiz tedavi edilmişti.

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