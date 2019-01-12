HABER

Buzağılar için ağız sütü tozu üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:10 | Son Güncelleme

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri, doğumdan sonraki ilk 8 saatte annelerinden yeterli ağız sütü alamayan buzağıların ölümlerinin önüne geçmek için proje hazırladı. 'Buzağı Can Sütü' adı verilen proje ile Türkiye'de ilk defa Samsun'da kurulan tesisle zengin ağız sütü (kolostrum) ikamesi süt tozu, deneme amaçlı olarak üretildi.

Buzağılar için ağız sütü tozu üretildi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri, doğumdan sonraki ilk 8 saatte annelerinden yeterli ağız sütü alamayan buzağıların ölümlerinin önüne geçmek için proje hazırladı. 'Buzağı Can Sütü' adı verilen proje ile Türkiye'de ilk defa Samsun'da kurulan tesisle zengin ağız sütü (kolostrum) ikamesi süt tozu, deneme amaçlı olarak üretildi.
Milli Tarım Projesi kapsamında açıklanan 2016 verilerine göre Türkiye'de yıllık 6 milyon buzağının doğduğu ve bunlardan 900 bininin öldüğü belirtildi. Buzağı ölümlerinin büyük bir bölümünün, doğumdan sonraki ilk 8 saat içinde annelerinden yeterli ağız sütü alamamalarından kaynaklandığı ifade edildi. Buzağılarda, zengin bağışıklık proteinlerini içeren ağız sütünü yeterli oranda ya da hiç alamadıkları için bağışıklık sistemi oluşmadığı, bu nedenle telef olduğu kaydedildi.
OMÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Duygu Dalğın, Doç. Dr. Yücel Meral, Türkiye'de yüzde 15 oranındaki buzağı ölümlerinin ekonomiye olumsuz etkisinin önlenmesi amacıyla geçen yıl harekete geçti. Öğretim üyeleri tarafından 'Buzağı can sütü' projesi hazırladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Mehmet Yıldız ve ziraat mühendisi Çağatay Batman da projede yer aldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücü olduğu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın maddi katkı sağladığı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin de ortak olduğu proje kapsamında, zengin ağız sütü (kolostrum) ikamesinin süt tozu şeklinde üretileceği bir tesis kuruldu. Tesiste, Türkiye'de ilk defa deneme amaçlı olarak ağız sütü (kolostrum) ikamesi süt tozu üretildi. Tesisin tam kapasite ile üretime başlamasıyla birlikte ilk aşamada 2 yıl boyunca bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak bu ürünün dağıtılacağı ifade edildi.
Projenin toplam maliyetinin 4 milyon TL olduğu belirtilirken, bunun yüzde 75'lik kısmının OKA, yüzde 25'lik kısmının ise Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını ifade edildi.
Ağız sütünün önemini anlatan OMÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Dalğın, "Buzağılar bağışıklığı 20- 25 günlük olana kadar anneden aldığı ilk ağız sütü ile sağlayabiliyor. Dolayısıyla ağız sütünün içindeki bağışıklık elemanlarının kıymeti, yeterli ve yüksek düzeyde olması, altın değerinde bu buzağının yaşaması için" dedi.
Yurt dışında hazır halde standardilize edilmiş, içinde bağışıklık proteinleri belirlenmiş, ağız sütleri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Dalğın, "Bunun üretimi Türkiye'de bugüne kadar yoktu, çiftçi bunu sağlayamıyordu. Bu proje ile ilk kez bu bölgede ama daha sonra ulusal boyuta yaymak üzere bunu gerçekleştiriyoruz. Kurulan tesisle zengin ağız sütü (kolostrum) ikamesi süt tozu deneme amaçlı olarak ilk defa üretimini yaptık. 3 hafta önce yaklaşık 20 kiloluk bir üretim gerçekleştirdik. Ürettiğimiz ürünün de dünya standartlarında çok iyi bir kalitede olduğunu belirledik. İlerleyen aşamada Mart ayında seri üretime geçilip bu ürün çiftçilerimize dağıtmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Doç. Dr. Dalğın, bu proje ile özellikle ağız sütü ikame tozunun dağıtımının yapılacağı Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat bölgesinde buzağı ölümlerini azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Buzağılar için ağız sütü tozu üretildiBuzağılar için ağız sütü tozu üretildiBuzağılar için ağız sütü tozu üretildiBuzağılar için ağız sütü tozu üretildi

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Av tüfeğiyle vurulan 'Bozo', tedavisinin ardından sahibine teslim edildiAv tüfeğiyle vurulan 'Bozo', tedavisinin ardından sahibine teslim edildi
2 bin 328 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar2 bin 328 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın cinsel ilişki için bana baskı yaptı!

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!

Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

Sınırda önemli toplantı!

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

Florya'da tren yolunda kaza!

İstanbul Florya'da tren kazası! Yaralılar var

Sarıyer'de kimyasal madde paniği!

İstanbul'da kimyasal madde paniği!

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.