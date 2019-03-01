Buzağılar için seferber oldular

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, ishal şikayeti ile hayvan hastanesine getirilen buzağılar için seferber oldu.

İshal şikayeti ile çok sayıda 0-3 aylık buzağının getirildiği hayvan hastanesinde tedavi için öğretim üyeleri ve öğrenciler adeta zamanla yarışıyor. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde ücretsiz olarak uzmanlar tarafından buzağılara gerekli tedaviler uygulanarak hayvan sahipleri bilgilendiriliyor. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne büyük fayda sağlayan hayvan hastanesi, hasta hayvanların bilimsel yöntemlerle tedavi edilip sağlıklarına kavuşturulmasına olanak sağlıyor.

Yeni doğan buzağılarının ishalden öldüğünü belirten hayvan yetiştiricisi, "İshal olduklarında bazıları iyi oluyor, bazıları ölüyor. Biz de buraya getirdik ücretsiz tedavi ediliyor. Bir hayvanımız ishalden öldü. Bu hayvanımızı kurtarmak için buraya getirdik. Burada çok ilgileniyorlar. Bütün masrafları karşılanıyor" dedi.

"Anında müdahale edilmediği zaman sonuç ölüm olabiliyor"

Yeni doğan buzağılarda görülen ishalin yaygın olarak karşılaşılan problem olduğunu ifade eden Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Sinan Aktaş, "Yeni doğan buzağılarda şekillenen ishal, hem bölgemizde, hem Türkiye’de, hem de dünya genelinde çiftlik hayvanlarında karşılaştığımız bir problem. Anında müdahale edilmediği zaman, gerekli koruyucu tedbirler alınmadığı zaman ölümle neticelenebiliyor. Bu anlamda bir ekonomi kaybı söz konusu olabiliyor. Buzağılar yeni doğduklarında ishale yakalanıyorlar. Tedavi uygulanmadığı zaman, koruyucu tedbirlere dikkat edilmediği zaman olay ölüme kadar gidebiliyor. Bu hastalıkta birçok etkenin yanı sıra vatandaşlarımızın dikkat etmediği durumlar var. Göbek kordonunun bakımı önemlidir. Bu bakım yapılmazsa hastalık ortaya çıkıyor. Korunma tedbiri olarak bir diğer şey de aşıdır. Aşı ile buzağılarımızı hastalıklara karşı koruyabiliyoruz. Aşılı buzağılar ishale yakalansa bile ölümcül olmuyor. Bunun için de anne gebeyken anneye bir tane aşı yapılması lazım, buzağı doğduktan sonra da bir aşı yapılması lazım. Bu iki aşı ile ölümcül ishalin önüne geçmiş oluruz" diye konuştu.