HABER

Buzağısını otomobille tedaviye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de yaşayan ve besicilik yapan Cengiz Çelik, dizlerinde ödem oluşan buzağısını otomobille Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürerek, tedavi ettirdi.  Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde oturan Cengiz Çelik, dizlerinde ödem oluşan buzağısını önce ilçede veterinere götürüp, tedavi ettirdi.

Buzağısını otomobille tedaviye götürdü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - NEVŞEHİR'de yaşayan ve besicilik yapan Cengiz Çelik, dizlerinde ödem oluşan buzağısını otomobille Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürerek, tedavi ettirdi.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde oturan Cengiz Çelik, dizlerinde ödem oluşan buzağısını önce ilçede veterinere götürüp, tedavi ettirdi. Çelik, rahatsızlığı geçmeyince bu kez otomobilinin arka koltuğuna buzağısını yatırıp, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Tedavinin tamamlanmasının ardından buzağısıyla Nevşehir'e dönen Cengiz Çelik, ''Buzağımızda diz kapaklarında ödem oluştu. İlçede veterinere götürdüm ve hiçbir faydasını göremedim. Ben de buzağımızı otomobilin arka koltuğuna koyup, eşimle birlikte Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gittim. Burada hocalarımız ilgilendi ve buzağımı tedavi etti. Buzağıya çocuğum gibi bakıyorum. Kalabalık bir aileyiz. Bu da sonuçta bir can. Rahatsızlandığında arabama bindirip götürüyorum. Tekrar ayağı kalkacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

​FOTOĞRAFLI

Buzağısını otomobille tedaviye götürdüBuzağısını otomobille tedaviye götürdü

PARTNERTürkler en çok bu ülkeyi sevdiTürkler en çok bu ülkeyi sevdi
Bingöl'de küçük çocuğun bayrak sevgisi kameradaBingöl'de küçük çocuğun bayrak sevgisi kamerada
Hatay'da yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı (4)Hatay'da yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.