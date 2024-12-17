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Buzda düşüp yaralanan vatandaşa ulaşmak için insan zinciri oluşturdular... Ayakkabılarını çıkarıp yere kilim serdiler!

17.12.2024 11:42
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.12.2024 11:42
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Elazığ'da buzlu yolda düşüp yaralanan yaşlı adama yardım edebilmek için adeta savaş verdiler. Buz pistine dönen yolda dakikalarca hastaya müdahale etmeye çalışan sağlık çalışanları uzun uğraşlar sonucu yaşlı adamı ambulansa kaldırabildi.

Olay, merkeze bağlı Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah evden çıkarak otobüse binmek isteyen yaşlı adam, buzlu yolda kayarak sırt üstü düşüp yaralandı. Düşen adamı kurtarmak isteyen çevredekiler başarısız olunca, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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SAĞLIK EKİPLERİ BİLE MÜDAHALE EDEMEDİ

Zorlukla yaralının yanına gelen ekipler, kaymamak için farklı yöntemlere başvurdu. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar insan zinciri oluştururken yere kilim ve battaniye serildi. Bazı vatandaşlar bulundukları yerden metrelerce kayarken zorlukla sedyeye alınan yaralı, güvenli bölgeye alınıp ambulansa taşındı.

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Buzla amansız mücadelenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Elazığ ambulans buz
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