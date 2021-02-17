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  4. Buzdan kayan 15 araç birbirine girdi: 1’i ağır 4 yaralı

Buzdan kayan 15 araç birbirine girdi: 1’i ağır 4 yaralı

17.02.2021 20:18 | Son Güncelleme:
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Samsun’da viyadük üstünde buzdan kayan 15 aracın birbirine çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi.

Samsun’da viyadük üstünde buzdan kayan 15 aracın birbirine çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzdan kayan tır makaslama yapıp viyadüğün korkuluklarına çarptı. Bu sırada arkadan gelen araçlar da buzdan kayıp art arda birbirlerine çarptı. 2 tır, 4 kamyonet, 7 otomobil, 1 kapalı kasa minibüs ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzun süre viyadük araç trafiğine kapanırken, trafik ekipleri araçların viyadük altından geçişine izin verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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