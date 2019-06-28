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Buzdolabı alev aldı, 1 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 22:12 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir evde buzdolabının tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanelik oldu.Olay, saat 20.30 sıralarında Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi.

Buzdolabı alev aldı, 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir evde buzdolabının tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanelik oldu.
Olay, saat 20.30 sıralarında Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alp Kürşat, eşi ve kızının kaldığı 5 katlı binanın 4. katındaki evde buzdolabının bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını kendi çabaları ile söndüremeyen Kürşat ailesi, 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın söndürüldü. Yangında evin mutfak kısmı kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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